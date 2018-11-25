السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "جلال.ف"، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بتزوير محرر رسمى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري و محمد سامح عبد الخالق و أمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.
وكشف أمر الإحالة، قيام المتهم "جلال فاروق" ، بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير فى محرر رسمى، هو توكيل منسوب صدوره لمكتب توثيق السيدة زينب على غرار المحررات الصحيحة، والتوقيع عليه بتوقيعات الموظفين المختصين.
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