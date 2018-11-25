السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بسرقة مواطن بالإكراه فى حلوان

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمود. ص"، بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بسرقة مواطن بالطريق العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق و أمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم محمود. ص، وأخر مجهول بسرقة المنقولات والمبلغ المالي المملوك للمجني عليه " أحمد محمد" كرها عنه، بأن سيره بالطريق العام بإحدى وسائل النقل البرية، وذلك بوضع وثاق حول رقبته ومادة حاجبة للرؤية، منهالا عليه بالضرب في أنحاء متفرقة من جسده مستخدما سلاح أبيض "سكين"، فأحدث إصابته وتمكن من الاستيلاء على المسروقات المبينة بالتحقيقات.