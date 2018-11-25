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"الزراعة" برامج توعوية لحث الفلاحين على زيادة مساحات القمح بنظام المصاطب

الأحد، 25 نوفمبر 2018 05:00 ص
"الزراعة" برامج توعوية لحث الفلاحين على زيادة مساحات القمح بنظام المصاطب زراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى
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قال  الدكتورعلاء خليل مدير معهد  بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية  بوزارة الزراعة، إن هناك ندوات ارشادية وبرامج  توعوية  للمزارعين  بالغيطان مع بدء زراعة القمح وحثهم على زيادة المساحات المنزرعة  من المحصول  والأهمية  بالتوسع في زراعة القمح على المصاطب، وتدريب المرشدين الزراعين على تفعيل التوسع في زراعة  القمح بالمصاطب.
 
وأضاف مدير البحوث الحقلية، أن المعهد بدء تنفيذ خطة زيادة المساحات المزروعة بالقمح بنظام "المصاطب"، ومن المستهدف زراعة مليون و 110 ألف فدان فدان لزيادة الإنتاج الكلى من القمح وترشيد استهلاك مياه الرى من خلال التوصيات وبرامج التوعية ، مؤكدا أن زراعة القمح على مصاطب  لها ميزة  نسبية في توفير مياه الرى، وتوفير الطاقة المستخدمة خلال مرحلة تشغيل الآلات الزراعية خلال الرى.
 
وأكد تقرير مركز البحوث الزراعية ، أن نظام التوسع  الموسم الحالي  بزراعة القمح على مصاطب بعد نجاح التجربة العام الماضى  بمساحة تبلغ 915 ألف فدان  تزيد الإنتاج وتوفر المياه، حيث يتم  نظام زراعة القمح على مصاطب  من خلال مواصفات علمية وفنية دقيقة،  موضحا أن زراعة القمح على مصاطب  لها ميزة نسبية في توفير مياه الرى، وتوفير الطاقة المستخدمة خلال مرحلة تشغيل الآلات الزراعية خلال الرى والحصاد، والبذور المستخدمة فى الزراعة وزيادة إنتاجية الفدان.
 
 

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الالات الزراعية




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