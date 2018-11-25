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الداخلية تقدم خدماتها الاليكترونية للمواطنين عبر تطبيق للهواتف المحمولة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:10 م
الداخلية تقدم خدماتها الاليكترونية للمواطنين عبر تطبيق للهواتف المحمولة الخدمات الإليكترونية
كتب محمود عبد الراضي
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عرضت وزارة الداخلية خدمات جماهيرية ستقدمها للمواطنين تهدف لتوفير العناء عنهم ، وذلك من خلال جناح الوزارة فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجناح "نحو استخدام امن لتكنوجىيا المعلومات لحماية ابنائنا وأوطاننا .

 

وحرصت وزارة الداخلية على مواكبة التطورات التقنية واستخدام قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليختص بمواجهة الجرائم الالكترونية وتتبع مرتكبيها.

ومن الخدمات الجماهيرية الشرطية التى تم اتاحتها اليكترونيا للمواطنين ، خدمات الاحوال المدنية  حيث يتم استخراج بطاقة الرقم القومى بدل فاقد بدل تالف -شهادة ميلاد - وثيقة زواج - وثيقة الطلاق - قيد وفاة - قيد عائلى قيد فردى ويتم توصيل المصدرات خلال ٤٨ - ٧٢ ساعة من طلب الخدمة والدفع عند الاستلام

 

و تقدم الداخلية خدمات المرور للمواطنين الكترونيا خدمات تصاريح العمل للراغبين فى العمل خارج البلاد بالإضافة الى خدمات الادلة الجنائية بالإضافة الى خدمات الجوازات ويتم تقديم التأشيرة الاليكترونية من خلال موقع مخصص لذلك على شبكة المعلومات الدولية 

 

و تقدم الداخلية خدماتها الاليكترونية لذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة الى الخدمات الموسمية للمواطنين ومنها خدمات حج القرعة وخدمات كلية الشرطة

ومن المقرر ان تقدم وزارة الداخلية الخدمات الاليكترونية الجارى تطويرها عبر بوابة الوزارة الرسمية على شبكة المعلومات الدولية مدعومة باليات التحصيل النقدى سواء من خلال الكروت الائتمانية او من خلال شركات التحصيل الاليكترونى يناير ٢٠١٩ 

 

ودشنت وزارة الداخلية مشروع التطبيق الاخبارى والخدمى على الهواتف الذكية ومن المتوقع تشغيله للمواطنين فى اطار احتفالات اعياد الشرطة يناير ٢٠١٩.

 

 


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