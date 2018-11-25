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الجامعة العربية تشيد بنجاح الانتخابات العامة فى البحرين

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:59 ص
الجامعة العربية تشيد بنجاح الانتخابات العامة فى البحرين انتخابات البحرين
أ ش أ
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أشاد السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح الانتخابات العامة النيابية والبلدية التي عقدت بمملكة البحرين.

ونوه عفيفي بالنسبة العالية لمشاركة المواطنين البحرينيين في الانتخابات، الأمر الذي يعكس وجود وعي ملموس بالأهمية التي تلعبها المشاركة السياسية في الحياة العامة، خاصةً فيما يتعلق باختيار ممثلي الشعب البحريني في كل من البرلمان والمجالس البلدية.

وجدد المتحدث الرسمي التأكيد في هذا الإطار على الموقف الثابت للجامعة العربية في دعم أمن واستقرار مملكة البحرين ورفض أي تدخلات خارجية في شئونها الداخلية.

 


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