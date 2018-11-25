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التنمية المحلية: توصيل 15 ألف وصلة صرف صحى للأسر الفقيرة بقسط شهرى 40 جنيه

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:10 ص
التنمية المحلية: توصيل 15 ألف وصلة صرف صحى للأسر الفقيرة بقسط شهرى 40 جنيه وزير التنمية المحلية
كتب أشرف عزوز
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أعلنت وزارة التنمية المحلية تنفيذ 15 ألف وصلة منزلية للصرف الصحى بتكلفة تجاوزت 80 ملايين جنيه فى 49 قرية فى 12 محافظة هى الاقصر وقنا وبنى سويف والمنوفية والفيوم وسوهاج ودمياط والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ والجيزة والاسماعيلية والسويس وبورسعيد واستفاد من هذه الوصلات 292 ألفاً و478 أسرة .

 

وقالت الوزارة فى بيان لها أن ذلك ياتى  فى اطار برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية الذى يهدف إلى مساندة وتمكين الاسر الفقيرة للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها بالقرى والمراكز ولايتم الاستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات وعدم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التى تنفقها الدولة على هذه المشروعات .


وأضاف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية  أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأن تتولى تحصيل أعمال تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية من المشتركين بالتقسيط وبما لايزيد عن 40 جنيه قسط شهرى لكل مشترك ويتم وضع المبالغ المحصلة ضمن حساب برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية بالبنك المركزى وتستخدم المتحصلات كصندوق دوار يتم استخدامه فى تنفيذ توصيلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية بباقى القرى المطلوبة.

 

 


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