البنك الأهلى المصرى يطلق المرحلة الأولى من مشاركته بمبادرة "100 مليون صحة"

كتب أحمد يعقوب

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن الحملة تأتى تدعيما للمبادرة التى أطلقتها الدولة تحت شعار 100 مليون صحة والتى تستهدف الكشف المبكر عن فيروس C قبل ظهور تداعياته على صحه العاملين وعلاج المصابين به والكشف عن الامراض غير السارية من أجل القضاء عليها.

وبدأت المرحلة الأولى بالكشف على العاملين وأسرهم اضافة إلى العاملين المتقاعدين أيضًا والخدمات المعاونة والتى تم خلالها إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لعدد 3500 فرد فى فترة زمنية لا تتجاوز 10 أيام من خلال فرق عمل منظمة ومدربة تم تكوينها خصيصا للمشاركة فى تلك الحملة بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان وشركة الاهلى للخدمات الطبية وهو ما يؤكد حرص البنك الأهلى على أن يولى اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح البنك.

وأضاف عكاشة، أن تلك المرحلة ستغطى العاملين وأسرهم بمحافظتى القاهرة والإسكندرية من خلال توافر فرق عمل الحملة من شركة الأهلى للخدمات الطبية بالمقار المختلفة للبنك لإجراء التحاليل اللازمة مع تحمل البنك الأهلى لكافه المصروفات وبدون تحمل العاملين أو أسرهم أى مصاريف، هذا وسيتم على الفور اتخاذ الإجراءات العلاجية لمن تظهر التحاليل إصابتهم بالفيروس تحت مظلة العلاج الطبى للعاملين بالبنك الأهلى المصرى على أن تغطى باقى مراحل المبادرة العاملين بمختلف محافظات الجمهورية ضمن خطة زمنية تتوافق مع خطة الدولة.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، على أن مشاركة البنك الأهلى فى تلك المبادرة القومية يأتى ضمن دعمه المستمر لتحقيق رؤية مصر 2030 فى كافة محاورها والتى تتضمن الاهتمام بتمتع كافة المواطنين بحياة صحية سليمة أمنه من خلال تغطية صحية ووقائية شاملة.