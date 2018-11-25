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البرلمان يوافق على استقلال اتحاد الصناعات وصدور لائحته خلال 6 أشهر

الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:33 م
البرلمان يوافق على استقلال اتحاد الصناعات وصدور لائحته خلال 6 أشهر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين
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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الرابعة من مواد الإصدار بمشروع قانون اتحاد الصناعات، والتى تنص على أن يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم (452) لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم (453) لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس إقليمية للصناعة.
 
 
 
كما وافق المجلس على (المادة الخامسة) من مواد الإصدار التى تنص على أن: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير الصناعة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به"، كما أقر المادة السادسة للإصدار ، وتنص على أن: "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
 
 
 
وبعد الانتهاء من مواد الإصدار،ـ شرع المجلس فى مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، ووافق على المادة رقم (1) فى الباب الأول )أحكام عامة)، والتى تنص على أن يكون لاتحاد الصناعات المصرية شخصية اعتبارية عامة، ومقره الرئيسى القاهرة الكبرى، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، ويشار إليه فيما يلى بالاتحاد، ويسرى على العاملين بها ما يصدره مجالس إدارتها من لوائح في هذا الشأن مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل.

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