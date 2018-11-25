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الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة احتجاجية بمدينة القدس اعتراضا على اعتقال المحافظ

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:49 م
الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة احتجاجية بمدينة القدس اعتراضا على اعتقال المحافظ عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
أ ش أ
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قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، وقفة فى شارع صلاح الدين بمدينة القدس احتجاجا على اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، دعت لها مجموعات شبابية بالمدينة.

وأوضح شهود عيان أن جنود الاحتلال والضباط حاصروا الوقفة السلمية فى شارع صلاح الدين وقاموا بتصوير كافة المشاركين وبصورة مفاجئة القوا القنابل الصوتية باتجاههم لاجبارهم على ترك المكان.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال ذلك جواد صيام مدير مركز معلومات وادى حلوة أثناء تصويره الوقفة الاحتجاجية، وقامت القوات بمصادرة الاعلام الفلسطينية التى علقت فى محيط الوقفة.

ومددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث حتى يوم الخميس المقبل، بعد اختطافه فجرا من منزله بحى سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفاد محامون، بأن سلطات الاحتلال مددت اعتقال المحافظ غيث، بحجة التحقيق حتى الخميس المقبل دون أن توضح سبب الاعتقال.

وأوضح المحامى رامى عثمان، أنه سيكون يوم غد صباحا استئناف بالمحكمة المركزية بالقدس على قرار تمديد اعتقال المحافظ غيث.

ودعا شبان مقدسيون إلى تنظيم اعتصام عند الخامسة مساء اليوم فى شارع صلاح الدين رفضا لاعتقال المحافظ تحت عنوان: "لا شرعية للاحتلال فى القدس".

من جانبها أدانت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، محافظ القدس، عضو المجلس الثورى لحركة فتح عدنان غيث للمرة الثالثة خلال شهر.

ولفتت الدائرة فى بيانها، إلى إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية المتواصلة بحق الشخصيات المقدسية الوطنية، بما فيها فرض قيود على حركة كل من عضو اللجنة التنفيذية عدنان الحسيني، ومحافظ القدس عدنان غيث، وحرمانهما من الحق فى السفر، وحظر تواصلهما مع قيادات ومؤسسات دولة فلسطين، ووصفتها بغير المسؤولة والمنافية لجميع الأعراف الدولية والإنسانية.

 


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فلسطين

أخبار فلسطين

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