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الاتحاد الأوروبى يحث البرلمان البريطانى على التصويت لصالح اتفاق بريكست

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:03 م
الاتحاد الأوروبى يحث البرلمان البريطانى على التصويت لصالح اتفاق بريكست تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة الإندبندنت، إن قادة الاتحاد الأوروبى حث البرلمان البريطانى، على التصويت لصالح صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حيث أعربوا عن حزنهم للمغادرة الوشيكة للمملكة المتحدة.
 
وألقى كبير المفاوضين فى الاتحاد الأوروبى، ميشيل بارنييه، تحذيرا مستترا للنواب للتصويت على الصفقة، حيث أشار إلى أن التصويت "بلا" قد يضر بالمفاوضات حول العلاقات المستقبلية.
 
وقال "لقد حان الوقت الآن لكى يتحمل الجميع مسئولياتهم، الجميع". كانت الصفقة "خطوة ضرورية لبناء الثقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى" لبناء "شراكة مستقبلية غير مسبوقة وطموحة".
 
ويدرك الاتحاد الأوروبي تمام الإدراك أن البرلمان البريطانى قد يرفض الصفقة، ولكنه يريد إظهار أن الكتلة قادرة على تقديم عرض للمملكة المتحدة.
 
ومن المتوقع أن تجد تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا تحدى كبير فى إقناع نواب البرلمان البريطانى بالموافقة على تمرير الاتفاق، لاسيما وإن كثيرين يرون أنه تنازل كبير من قبل المملكة المتحدة ولا يعطيها المزايا التى تتمتع بها وهى داخل التكتل.

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