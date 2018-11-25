الإحصاء: 537 ألف خريج من التعليم العالى فى 2017 بزيادة 10.2% عن 2016

كتبت- هبة حسام

بلغ عدد الخريجين من التعليم العالى خلال عام 2017 نحو 537 ألف خريج، مقابل 488 ألف خريج فى عام 2016، بزيادة بلغت نسبتها 10.2%، وبحسب جهاز الإحصاء، يرجع السبب فى تلك الزيادة إلى ارتفاع عدد الكليات والمعاهد العليا الخاصة.

وأضاف الجهاز فى بيان له اليوم الأحد، حول النشرة السنوية لأعداد خريجى التعليم العالى والخاصة بالعام الماضى، أن عدد الخريجين من الجامعات الحكومية، بلغ عددهم 368 ألف خـــريج، بنسبـة 68.4% من إجمالى خريجى التعليم العالى، مقابل 324 ألف خريج عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 13.3%.

أما خريجى الجامعات الخاصة، فبلغ عددهم 22 ألف خريج عام2017 بنسبة 4.2% من إجمالى خريجى التعليم العالى، مقابل 17 ألف خريج عام 2016، بزيادة بلغت نسبتها 33.4%، فى حين بلغ عدد خريجى المعاهد العليا الخاصة 92 ألف خــــريج بنسبة 17.1% من إجمالى الخريجين.

كما أشارت النشرة الإحصائية، إلى عدد خريجى الأكاديميات، والذى بلغ 7 آلاف خريج عام 2017 بنسبة 1.3% من إجمالى خريجى التعليم العالى، مقابل 6 آلاف خريج عام 2016، بزيادة بلغت نسبتها 14.4%.

وبلغ عدد خريجى المعاهد الفنية (حكومية ـ خاصة) نحو 49 ألف بنسبة 9.1% من إجمالى الخريجين، مقابل 52 ألف خريج عام 2016ن بانخفاض بلغت نسبته 6.6%.

وعلى مستوى مجالات الدراسة، بلغ عدد الخريجين فى مجال الأعمــال والإدارة والقانون 171 ألف خريج بنسبة 31.7% من إجمالى خريجى التعليم العالى، تلاه مجال الفنون والعلوم الانسانية بعدد 79 ألف خريج بنسبة 14.7%، ثم مجال الهندسة والتصنيع والبناء بعدد 58 ألف خريج بنسبة 10.7%.

الدرجات العلمية العليا:



كما أشار بيان الجهاز اليوم، إلى أعداد المقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية، والذى بلغ عددهم 235 ألف طالب (منهم 62.2% للدبلوم، 27.6% للماجسـتير، 10.2% للدكتوراه).

وأوضح البيان أن 108 ألف درجة علمية (دبــــلوم - ماجستير - دكتوراه)، حصل عليها المصريون من الجـــامعات المصرية والأجنبية عام 2017، مقابل 158 ألف درجة علمية عام 2016، بانخفاض بلغت نسبته31.6%.

حقق مجال التعليم المرتبة الأولى من إجمالى الدرجات العلمية العليا التى حصل عليها المصريون من الجامعات المصريـــة عام 2017، بعدد 51 ألف درجة علمية بنسبة 47.1%، يليها مجال الأعمال والإدارة والقانون بعدد 26 ألف درجة علمية بنسبة 24%، ثم مجال الصحة بعدد 12 ألف درجة علمية بنسبة 11.5%.

بينما مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حقق المرتبة الأخيرة بعدد 221 درجة علمية، بنسبة 0.2%من إجمالى الدرجات التى حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2017.

وعلى مستوى الجامعات، حققت جامعة أسيوط المرتبــة الأولى بين الجامعات المصرية، من حيث إجمالى الدرجات العلمية العليا التى حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2017 بعدد 9.8 ألف درجة علمية بنسبة 9.1%، تلاها جامعة الإسكندرية بعدد 8.5 ألف درجة علمية بنسبة 7.9%.

ثم جامعة طنطا بعدد 8 ألاف درجة علمية بنسبة 7.5%، يليها جامعة المنوفية بعدد 7.9 ألف درجة علمية بنسبة 7.3%.

وعلى مستوى الجامعات الأجنبية، بلغ عدد الدرجات العلمية التى حصل عليـها المصريون من تلك الجامعات، 203 درجـة علمية بنسبة 0.2% من إجمالى الدرجات العلمية عام 2017.

حققت اليابان المرتبة الأولى بين الجـــامعات الأجنبية التى حصل المصريون منها على درجـــات علمية عام 2017 بعدد 29 درجة علمية بنسبة 14.3%، تلاها أمريكا بعدد 27 درجة علمية بنسبة 13.3%، ثم ألمانيا بعدد 26 درجة علمية بنسبة 12.8% من الإجمالى.

فى حين بلغ إجمالى عدد الوافــدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 1628 وافدا عام 2017، مقابل 1780 وافداً عام 2016، بانخفاض بلغ نسبته 8.5%.