اشتباكات عنيفة خلال احتجاجات فى أفغانستان عقب اعتقال قيادى بالهزارة

كابول (رويترز)

تظاهر مئات فى مناطق شيعية فى كابول وإقليم باميان فى أفغانستان، الأحد، احتجاجا على اعتقال قيادى بإحدى ميليشيات أقلية الهزارة.

وقال مسؤولى أمنى كبير إن على بور، القيادى المعروف باسم "القائد السيف" والمتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان، ألقى القبض عليه فى منطقة يقطنها الهزارة فى غرب كابول، حيث أججت سلسلة من الهجمات الانتحارية التى شنها تنظيم الدولة الإسلامية الغضب مما يُنظر إليه على أنه عدم اكتراث الحكومة بما يتعرض له الهزارة من عنف.

وقال بصير مجاهد المتحدث باسم شرطة كابول إن ما لا يقل عن 23 شرطيا أصيبوا فى المظاهرات، من بينهم ثلاثة أصيبوا برصاص أطلقه أنصار على بور. وأشارت تقارير غير مؤكدة وردت على لسان بعض المشاركين فى الاحتجاج إلى أن عددا من المتظاهرين أصيبوا أيضا.

وذكر مجاهد أن حوالى ألف شخص احتشدوا فى غرب كابول، وأحرقوا نقطة تفتيش أمنية مع تحول المظاهرة إلى أعمال عنف، وأضاف "المحتجون يستخدمون كل ما يقع فى أيديهم ضد الشرطة، وهناك رجال مسلحون بين المحتجين".

وفى إقليم باميان بوسط البلاد، الذى يقطنه الكثير من الهزارة أيضا، تجمع نحو 1500 شخص للقيام بمسيرة سلمية نحو مبنى الحاكم ومكاتب الأمم المتحدة، وفقا لما ذكره عبد الرحمن أحمدى المتحدث باسم حاكم الإقليم.