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استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:14 ص
استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط الشهيد ضابط شرطة عمرو صلاح
كتب بهجت أبو ضيف
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استشهد ضابطين شرطة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أثناء أداء عملهما بالعياط، حيث صدمتهما سيارة خلال متابعة الحالة الأمنية بكمين شرطة بالطريق الإقليمى.

 

تلقى اللواء د. مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا يفيد استشهاد النقيب جمال صلاح ضابط مركز شرطة العياط ورئيس نقطة كفر عمار والملازم أول عمر مجدى ضابط مباحث فرقه البدرشين والعياط، نتيجة إصابتهما بكسور وجروح متفرقة عقب اصطدام سيارة بهما خلال أداء عملهما فى متابعة الحالة الأمنية بكمين شرطة بالطريق الإقليمى بالعياط.

 

وتم ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

جمال صلاح
جمال صلاح
عمرو مجدى
عمرو مجدى

 


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