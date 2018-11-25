ارتفاع عدد المصابين جراء زلزال إيران إلى 200 مصاب

دبى (رويترز)

قالت إيران، اليوم الأحد، إنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن سقوط أى قتلى عقب وقوع زلزال بلغت قوته 6.3 درجة قرب الحدود الغربية لإيران مع العراق، لكن حوالى 200 شخص أصيبوا جراء الزلزال، حسبما ذكر التلفزيون الرسمى الإيرانى، وشعر الناس فى العاصمة العراقية بغداد وفى الكويت بالزلزال.

وقال هوشانج بازواند حاكم إقليم كرمنشاه للتلفزيون الرسمى "ما يتراوح بين 200 و210 أشخاص تقريبا أصيبوا... لكن ليس لدينا أى قتلى".

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن المخاوف من توابع الزلزال دفعت سكان عدد من المدن فى إقليم كرمنشاه بغرب البلاد إلى الخروج للشوارع والمتنزهات فى الطقس البارد. وأرسلت السلطات فرق إنقاذ على الفور إلى المناطق المتضررة من الزلزال.

وقال رئيس أجهزة الطوارئ الحكومية بر حسين كوليفاند للتلفزيون الرسمى "لم ترد بلاغات حتى الآن عن أى قتلى وأصيب معظم الجرحى أثناء الهروب وليس بسبب أضرار نجمت عن الزلزال".

وأدى الزلزال إلى حدوث انهيارات أرضية، لكن المسؤولين قالوا إن جميع طرق المنطقة ما زالت مفتوحة أمام حركة المرور وإنه جرى استعادة الكهرباء فى معظم المناطق التى وقع بها الزلزال.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 65 كيلومترا وعلى بعد 114 كيلومترا شمال غربى مدينة إيلام القريبة من حدود إيران مع العراق. وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن الناس شعروا بالزلزال فى سبعة أقاليم على الأقل بإيران وكان أقوى فى إقليم كرمنشاه، حيث لقى أكثر من 600 شخص حتفهم العام الماضى وأصيب آلاف آخرون فى أدمى زلازل إيران منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال حاكم إقليم كرمنشاه للتلفزيون الرسمى إن 50 شخصا أصيبوا فى بلدة سرب الذهب الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود قرب مركز الزلزال.

وقالت هيئة المسح الجيولوجى العراقية إن الناس شعروا بالزلزال فى بغداد، حيث قالت وزارة الداخلية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا، وفى إربيل بإقليم كردستان العراق ومحافظات عراقية أخرى.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الناس شعروا بالزلزال فى بعض مناطق الكويت ولكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار، وقال على مرادى رئيس مركز الزلازل بإيران للتلفزيون الرسمى "لحسن الحظ لم يكن الزلزال قريبا من المدن الأكبر. ولكن ربما سبب أضرارا فى قرى وأتعشم ألا يكون قد ضرب الكثير من القرى".

وتقع إيران على خطوط صدع رئيسية وتتعرض لزلازل بشكل متكرر. ففى نوفمبر تشرين الثانى الماضى وقع زلزال قوته 7.3 درجة فى إقليم كرمنشاه، وفى عام 2003 وقع زلزال بلغت قوته 6.6 درجة فى إقليم كرمان مما أدى إلى مقتل 31 ألف شخص وتسوية مدينة بام التاريخية بالأرض.