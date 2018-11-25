إقلاع 32 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، انطلاق 32 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية لنقل 3 آلاف و425 سائحًا مصريًا وأجنبيًا، تزامنًا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوى فى إطار خطة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وسيرت مصر للطيران من مطار القاهرة 7 رحلات إلى مدينة الأقصر، و6 رحلة إلى مدينة أسوان، و8 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، و7 رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من مدينة برج العرب ومرسى علم، ورحلتين إلى مدينة أسيوط

كما سيرت بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولى رحلتين إلى مدينة شرم الشيخ، ورحلة واحدة إلى مدينة الغردقة.

وخصصت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، فرقًا من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقًا لرحلاتهم.

وتعمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة المقبلة على تشجيع حركة السياحة الداخلية، وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية.