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إطلاق 15 ألف زريعة سمك بورى بمزرعة أسماك الداخلة فى الوادى الجديد

الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:58 ص
إطلاق 15 ألف زريعة سمك بورى بمزرعة أسماك الداخلة فى الوادى الجديد زريعة سمك - صورة أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن فرع هيئة الثروة السمكية بمحافظة الوادى الجديد، عن وصول دفعة جديدة من زريعة الأسماك البورى وزراعتها فى أحواض مزرعة الثروة السمكية بالداخلة.
 
وقال المهندس محمود ابوالسعود مسئول مزرعة الثروة السمكية بالقلمون بمركز الداخلة، فى بيان، بأن دفعة جديدة من زريعة الأسماك البورى وتم زراعتها فى أحواض مزرعة الثروة السمكية بالقلمون بمركز الداخلة وعددها 15 ألف زريعة مؤكدا على أن هذه الدفعة هى الأولى على أن ستصل الدفعة الثانية خلال الأيام المقبلة. 
 
ومن جانبه قال كمال إبراهيم رئيس مركزومدينة الداخلة، إن مزرعة الثروة السمكية بالقلمون مقامة على مساحة 25 فدان وتضم عدد 12 حوضا للزريعة، ومساحة الحوض الواحد 3050 متر مربع، مشيرا إلى أن هذا المشروع العملاق لتربية وإنتاج الأسماك سيغطى احتياجات المواطنين من الأسماك وبأسعار فى متناول الجميع.
 
 
 
 
 

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