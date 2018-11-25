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إصابة 5 أشخاص فى حادثين منفصلين بدار السلام والمراغة بسوهاج

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:47 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادثين منفصلين بدار السلام والمراغة بسوهاج مستشفى سوهاج الجامعى
سوهاج - محمود مقبول
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شهدت محافظة سوهاج، وقوع حادثين منفصلين، الأول بدائرة مركز شرطة دار السلام، نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج، وجاء الحادث الثانى بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى بدائرة مركز المراغة، نتج عنه إصابة أحد الأشخاص، وتم نقله لنفس المستشفى.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغين منفصلين عن وقوع حادثين الأول بمركز شرطة دار السلام بناحية دير النغاميش دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قيادة قائد الدراجة، اختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة بخارية "بدون لوحات معدنية".

نتج عن الحادث إصابة قائدى الدراجتين وقائد الدراجة ومستقل الدراجة البخارية الثانية بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على الدراجتين.

جاء البلاغ الثانى بمركز شرطة المراغة، بوجود مصادمة بالطريق الزراعى أسيوط - سوهاج دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قائد الدراجة اختلت عجلة القياده بيده نتيجة التخطى الخاطى، واصطدم بالسيارة أجرة سوهاج قيادة سائق ويقيم شارع الشيخ رفاعه دائرة مركز طهطا.

نتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية بجروح قطعية بالوجه، وجرح تهتكى بالقدم اليمنى واشتباه قطع بالأربطة، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على المركبتين.

 


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