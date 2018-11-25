إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق " شرق العوينات - أسوان " بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل العام ، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ، نقل على طريق شرق العوينات أسوان ، مما أسفر عن إصابة كلا من كمال الدين أحمد مصطفى 50 سنة من محافظة قنا مصاب بكدمات وسحجات، عبد المالك أحمد احمد على 38 سنة من محافظة سوهاج مصاب اشتباه كسر بالفقرات ، وعبدالهادى سعد عبد الهادى 40 سنة من أسوان مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه نزيف بالمخ ، ويسرى على الدين عبد العال 45 سنة من محافظة سوهاج مصاب بكدمات وتم نقلهم إلى مستشفى أبو سمبل العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.