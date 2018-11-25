video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بالوادى الجديد

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:50 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بالوادى الجديد حادث مرورى - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة  نقل على طريق "  شرق العوينات -  أسوان "  بمحافظة الوادى الجديد،  وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل العام ، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ، نقل على طريق شرق العوينات أسوان ،  مما أسفر عن إصابة كلا من كمال الدين أحمد مصطفى 50 سنة من محافظة قنا مصاب بكدمات وسحجات، عبد المالك أحمد احمد على 38 سنة من محافظة سوهاج مصاب اشتباه كسر بالفقرات ،  وعبدالهادى سعد عبد الهادى 40 سنة من أسوان مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه نزيف بالمخ ،   ويسرى على الدين عبد العال 45 سنة من محافظة سوهاج مصاب بكدمات وتم نقلهم إلى مستشفى أبو سمبل العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تستعلم عن حالة زوجة محمد رمضان الصحية تمهيدا لسؤالها حول واقعة حادث مرورى

مصرع 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى حادث مرورى شمال أفغانستان

الصحة تعلن إصابة 18 مواطنا فى حادث مرورى بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الداخله




لا تفوتك
استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة