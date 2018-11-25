إصابة 23 من أفراد الشرطة الأفغانية خلال احتجاجات على اعتقال قائد مليشيا شيعية

كابول أ ش أ

أُصيب 23 من أفراد قوات الشرطة فى أفغانستان، خلال فض مظاهرات لمحتجين على اعتقال قائد مليشيا شيعية غربى البلاد.

وأفاد المتحدث باسم شرطة العاصمة الأفغانية "كابول" بصير مجاهد - فى بيان نقلته شبكة (إيه بى سي) الأمريكية اليوم الأحد - بإصابة 3 ضباط من الشرطة بطلقات نارية و20 آخرين بالحجارة أثناء اشتباكات وقعت بين قوات الشرطة ومئات المتظاهرين المحتجين على اعتقال قائد مليشيا شيعية، حينما اقتحموا نقطتين تفتيشيتين تابعتين للشرطة.

وأوضح المتحدث أن التظاهرات اندلعت عقب القبض على "على بور" زعيم مليشيا شيعية فى ولاية "غور" غربى البلاد، فيما لم تُوضح التهم الموجهة إليه، إلا أن أغلب المليشيات عادة ما تواجه اتهامات تتعلق بالابتزاز وسلوكيات أخرى شبيهة بالمافيا.

يُذكر أن نحو 4 ضباط و7 مدنيين لقوا مصرعهم، إثر اشتباكات وقعت بين قوات الشرطة ومؤيدى "على بور" خلال محاولة القبض عليه فى ولاية "غور" فى شهر يونيو الماضي.