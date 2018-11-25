video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسقاط طائرة أوكرانية بدون طيار بعد عبورها خط التماس إلى دونباس

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:18 م
إسقاط طائرة أوكرانية بدون طيار بعد عبورها خط التماس إلى دونباس تحطم طائرة _ صورة أرشيفية
موسكو أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع فى جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد) دانيل بيزسونوف، إن قوات الدفاع أسقطت طائرة أوكرانية دون طيار عبرت خط التماس بالقرب من مدينة جورلوفكا جنوب شرق أوكرانيا.

وقال بيز فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "أسقط دفاعنا الجوى طائرة أوكرانية دون طيار، عبرت خط التماس ، وهى طائرة هجومية تحمل قذيفة من سائل مشتعل".

وأضاف إن الطائرة أسقطت فوق مبان سكنية فى تجمع بانتليمونوفكا السكانى بالقرب من مدينة جورلوفكا، وكانت سلطات دونيتسك قد اتهمت القوات الأوكرانية باستخدام طائرات دون طيار محملة بأسلحة حارقة لقصف أحياء سكنية فى المنطقة نفسها أمس السبت.

يُذكر أنه بموجب الاتفاقيات التى تم التوصل إليها فى اجتماعات مجموعة الاتصال بشأن اتسوية الوضع فى شرق أوكرانيا، لا يسمح سوى لبعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى باستخدام الطائرات دون طيار فى المناطق المتاخمة لخط التماس فى دونباس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة طيارين اثنين فى تحطم طائرة مروحية جنوب غربى الصين

فنلندا ترجح مقتل 4 من مواطنيها فى حادثة تحطم طائرة خاصة بزيمبابوى

إسقاط طائرة أوكرانية

أوكرانيا

أخبار أوكرانيا

طائرة بدون طيار

خط التماس

دونباس




لا تفوتك
استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة