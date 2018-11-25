إسقاط طائرة أوكرانية بدون طيار بعد عبورها خط التماس إلى دونباس

موسكو أ ش أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع فى جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد) دانيل بيزسونوف، إن قوات الدفاع أسقطت طائرة أوكرانية دون طيار عبرت خط التماس بالقرب من مدينة جورلوفكا جنوب شرق أوكرانيا.

وقال بيز فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "أسقط دفاعنا الجوى طائرة أوكرانية دون طيار، عبرت خط التماس ، وهى طائرة هجومية تحمل قذيفة من سائل مشتعل".

وأضاف إن الطائرة أسقطت فوق مبان سكنية فى تجمع بانتليمونوفكا السكانى بالقرب من مدينة جورلوفكا، وكانت سلطات دونيتسك قد اتهمت القوات الأوكرانية باستخدام طائرات دون طيار محملة بأسلحة حارقة لقصف أحياء سكنية فى المنطقة نفسها أمس السبت.

يُذكر أنه بموجب الاتفاقيات التى تم التوصل إليها فى اجتماعات مجموعة الاتصال بشأن اتسوية الوضع فى شرق أوكرانيا، لا يسمح سوى لبعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى باستخدام الطائرات دون طيار فى المناطق المتاخمة لخط التماس فى دونباس.