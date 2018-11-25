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إحتجاج فى ولاية راخين على خطة لإعادة الروهينجا المسلمين

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:33 م
إحتجاج فى ولاية راخين على خطة لإعادة الروهينجا المسلمين الروهينجا
أ ف ب
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شارك عشرات في تظاهرة فى ولاية راخين المضطربة فى بورما الأحد احتجاجا على خطة لإعادة الروهينجا المسلمين من بنجلاديش، واصفين أفراد الأقلية المسلمة المضطهدة بانهم "لاجئون فارون".

ونظّم نحو 100 شخص يقودهم رهبان بوذيون مسيرة فى سيتوى عاصمة ولاية راخين فى شمال غرب بورما حاملين لافتات حمراء ومرددين شعارات مناهضة للروهينجا.

وقال أحد الرهبان أمام المحتجين "سكان الوطن جميعا مسؤولون عن حماية أمن البلاد". وأضاف "لن تكون هناك منفعة لنا أو لبلدنا إذا قبلنا البنجاليين"، مستخدما مصطلحا مهينا للروهينجا يشير بشكل خاطئ إلى أنهم ينتمون إلى بنجلاديش المجاورة.

ويأتى الاحتجاج بعد 10 أيام من بدء تنفيذ اتفاق مقرر بين بورما وبنجلاديش لإعادة مجموعة أولى من 2251 لاجئا ممن هربوا من عملية عسكرية دامية فى أغسطس 2017.

 

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