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إحالة صاحبى سلخانة بمنيا القمح لذبحهما خارجها ووضع أختام مزورة للمحاكمة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:24 ص
إحالة صاحبى سلخانة بمنيا القمح لذبحهما خارجها ووضع أختام مزورة للمحاكمة حبس
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة منيا القمح برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل صاحبي سلخانة بدائرة المركز، لذبحهما خارجها وتزوير الأختام التي توضع علي اللحوم البلدية، علي ذمة التحقيقات مع إحالة الواقعة لمحكمة الجنح لتحديد جلسة لمحاكمتهما.

وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث التموين، بالتنسيق مع مباحث منيا القمح، من ضبط" ال م م " 43 سنة صاحب سلخانة ذبح لحوم بلدية بمنيا القمح، و" م ف م م" 34 سنة صاحب سلخانة ذبح لحوم بلدية، ومقيم منيا القمح، لقيامهما بذبح لحوم بلدية خارج السلخانة ووضع أختام مزورة ومقلدة وممهورة بخاتم مماثل لخاتم السلخانة الحكومي لايهام الزبائن بأن اللحوم مذبوحة بالمجازر الحكومية، وضبط بحوزة الأول 3 خاتم معدني مطابق لخاتم السلخانة وزجاجة بلاستيكة بها الحبر الأحمر، تم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر عن الواقعة الرقم 54667 جنح منيا القمح لسنة 2018 .

 

 

                                                                      

 


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