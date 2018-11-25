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أوقاف سوهاج تنظم ندوة بعنوان "سيدنا محمد رسول الانسانية"

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:34 م
أوقاف سوهاج تنظم ندوة بعنوان "سيدنا محمد رسول الانسانية" الشيخ عبد الرحمن اللاوى- أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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نظمت مديرية أوقاف سوهاج، ندوة دينية بمسجد عباد الرحمن بقرية أولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام بعنوان "سيدنا محمد صل الله عليه وسلم رسول الإنسانية".

وتحدث فى الندوة الشيخ عبد الرحمن اللاوى، مدير المساجد بمديرية أوقاف سوهاج، قائلا "لقد عمل رسول الإنسانية فى مكة على تحرير الإنسانية وإعادة تكوينها من جديد بعد زمن مر عليها من القهر والذل والاستعباد من خلال تحرير الرقاب والعقول والقلوب فعمل النبى صلى الله عليه وسلم على تحرير الإنسان من ذل الرق إلى عزة الحرية ومن ذل الجهل والشرك إلى أنوار العلم والإيمان وعمل رسول الإنسانية أيضا فى مكة على استعادة الإنسانية لكرامتها الضائعة حيث يقول تعالى :"ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا".

وأضاف: "لما هاجر رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عمل على تطوير التكوين الإنسانى من خلال المؤاخاة التى كانت بين المهاجرين والأنصار والمصالحة بين الأوس والخزرج وحسن معاملة الآخر فى المجتمع.ورعى رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم الفقراء والمساكين والضعفاء فعمل على كفالتهم وضمان حقوقهم  فكان مجتمع المدينة الإنسانى مجتمع بحق كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".


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