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الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:25 م
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أوغندا: ارتفاع ضحايا القارب المنقلب في بحيرة فيكتوريا إلى 29 قتيلًا

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:15 م
أوغندا: ارتفاع ضحايا القارب المنقلب في بحيرة فيكتوريا إلى 29 قتيلًا غرق قارب فى اوغندا
أ ش أ
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أعلنت الشرطة الأوغندية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى القارب المنقلب في بحيرة "فيكتوريا" بالقرب من العاصمة "كمبالا" إلى 29 شخصًا.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الأوغندية زورا جانيانا -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- إنه كان على متن القارب نحو 90 مسافرا، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثث نحو 27 قتيلا مساء أمس السبت،وسط توقعات لارتفاع عدد الضحايا.

وأضافت جانيانا أن حالة القارب المنكوب كانت متهتكة كما أنه لم يتم الإبحار به منذ فترة طويلة إلى جانب إلى أنه لم يكن لديه رخصة سارية للإبحار.

 


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بحيرة فيكتوريا

قارب




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