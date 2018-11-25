أمن بنى سويف ولجنة المصالحات ينهيان خصومة ثأرية بين عائلتين جنوب المحافظة

بنى سويف أيمن لطفى

نجحت الأجهزة الأمنية ببنى سويف بالتنسيق مع لجنة المصالحات بمركز ومدينة الفشن جنوب المحافظة، فى إنهاء خصومه ثأرية منذ 3 سنوات بين عائلتى الحجار وعضماية بمدينة الفشن جنوب المحافظة، بسبب مصرع أحد أبناء العائلة الأولى بطعنة مطواه على يد أحد أفراد العائلة الثانية خلال مشاجرة وحكم على المتهم بالسجن 7 سنوات.

وأقيم اليوم سرادقا بالساحة الشعبية بمدينة الفشن لجلسة الصلح التى قدم خلالها جمال ربيع والد القاتل الكفن إلى جمال إبراهيم والد القتيل الذى قبله، وذلك بحضور اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف واللواء أشرف على مساعد مدير أمن بنى سويف والعميد محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائى والعميد مجدى لطفى رئيس مباحث فرع الجنوب.







