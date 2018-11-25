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أمن الجيزة يضبط 10 قضايا مخدرات و 9 أسلحة فى أكتوبر

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:47 ص
أمن الجيزة يضبط 10 قضايا مخدرات و 9 أسلحة فى أكتوبر حملة أمنية - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط 10 قضايا مواد مخدرة خلال حملة أمنية استهدفت قطاع أكتوبر، بالإضافة إلى ضبط 9 أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 7 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار فى قضايا جنائية، وفحص عدد من الشقق المفروشة ومكاتب العقارات والتصوير، والمسجلين خطر.

وأزال ضباط شرطة المرافق عدد من مخالفات الإشغالات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية والباعة الجائلين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.


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