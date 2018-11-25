أمن الإسكندرية يكشف لغز قتل سائق توك توك بمطواة

الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت مباحث الإسكندرية فى ضبط المتهم بقتل سائق توك توك بمطواة، وأسفرت التحريات أن مرتكب الجريمة هو سائق آخر وطعنه بالمطواة لوجود خلافات بينهما.

البداية تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل من مستشفى سموحه الجامعى بوصول "عبدالله . س . م" 22 سنة سائق توك توك ( مصاب بجرح نافذ) وتوفى متأثراً بإصابته، على الفور انتقلت مباحث القسم وبسؤال والده "السيد . م . أ" 60 سنة بالمعاش قرر بحدوث مشاجرة بين ابنه المذكور و"محمد . و . س" 19 سنة سائق مركبة توك توك، لوجود خلافات مالية بينهما، تعدى خلالها الأخير على ابنه بالضرب بسلاح أبيض عبارة عن ( مطواة ) محدثا إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمحل إقامتهم والأماكن التى يتردد عليها والمحتمل اختبائه بها حيث أسفرت الجهود عن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .