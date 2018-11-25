"أمن أسيوط" يحبط واقعة سرقة من داخل مخزن للكابلات الكهربائية

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

تمكنت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالشروع فى سرقة كابلات كهربائية من داخل مخازن إحدى شركات المقاولات بأسيوط وإطلاق أعيرة نارية على أفراد الأمن الإدارى للشركة.

جاء القبض على المتهمين عقب ورود بلاغًا لمركز شرطة منفلوط بأسيوط ­من فردى أمن إدارى معينان على مخازن تشوين المخلفات الخاصة بإحدى شركات المقاولات، المُسند إليها تنفيذ مشروع محطة كهرباء بقرية جحدم بدائرة المركز، تلاحظ لهما شروع ثلاثة مجهولين فى سرقة 2 كابل كهربائى من ضمن تلك المخلفات بالمنطقة الصحراوية خارج أسوار الموقع ولدى مطاردتهم قاموا بإطلاق أعيرة نارية وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط وقطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة كل من محمود.س.م 26 سنة عامل، سبق اتهامه فى قضية "سرقة كابلات"، عبد الرؤوف.ف.ح 48 سنة مزارع، سبق اتهامه فى قضية "سلاح وذخيرة،محمد.ع.ق 28 سنة، عامل،جميعهم مُقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الهاربين بقصد السرقة وأضاف بأن السلاح المُستخدم بحوزة المتهم الثانى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين والسلاح المُستخدم.