dive magazin البريطانية تصنف البحر الأحمر ضمن أفضل 10 مناطق غطس بالعالم

البحر الأحمر - عماد عرفة

صنفت مجلة الغطس "dive magazin" البريطانية، البحر الأحمر، فى المرتبة السادسة ضمن أفضل 10 مناطق للغطس على مستوى العالم، فى مسابقتها السنوية لعام 2018.

وكتبت المجلة على صفحاتها أن البحر الأحمر يحتوى على أكثر من 400 نوع من الشعاب المرجانية المسجلة، مشيرة إلى أن رياضة الغطس أصبحت راسخة فى صناعة السياحة المصرية.

وأضافت المجلة، أن من أفضل مواقع الغطس منطقة رأس محمد، وهى واحدة من أرقى مواقع الغطس فى العالم، تليها جزر الأخوين ما بين سفاجا والقصير وهى واحدة من أفضل التجمعات المرجانية وأسماك القرش وواحدة من أفضل مناطق الغطس مع أسماك القرش.

كما ذكرت المجلة منطقة شعاب "سان جون" بمرسى علم وهى مزيج من الجبال البحرية والحدائق المرجانية والإنزال فى أعماق الجنوب، بالإضافة إلى موقع حطام سفينة الإمداد الانجليزية الغارقة "سيسل الجورم" شمال الغردقة وهو الموقع الأكثر شعبية والأحب للغواصين ويستحق كل الاستحسان.

كما صنفت المجلة إندونيسيا فى المركز الأول فهى تهيمن على التصويت لأفضل وجهة ومنتجعاتها وهى المنطقة الأكثر تنوعًا بيولوجيًا على الكوكب من الشعاب المذهلة والحياة البحرية الغزيرة والتحسن بشكل مطرد من الحفاظ على البيئة البحرية.

من جانبه، قال الدكتور احمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، إن هناك اكثر من 60 موقعا للغطس مميز بالبحر الأحمر، وأن تصنيف مواقع الغوص بالبحر الأحمر ضمن القائمة يعد تتويجا لهذا النشاط الرئيسى للسياحة فى البحر الأحمر.

وأضاف غلاب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النشاط البحرى بشكل عام يمثل نسبة 60%، من النسبة العامة للأنشطة السياحية بالبحر الأحمر، حيث يصل قرابة 3 ملايين سائح من مختلف الجنسيات سنويا للممارسة رياضة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر.