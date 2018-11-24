video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

dive magazin البريطانية تصنف البحر الأحمر ضمن أفضل 10 مناطق غطس بالعالم

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:49 م
dive magazin البريطانية تصنف البحر الأحمر ضمن أفضل 10 مناطق غطس بالعالم البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

صنفت مجلة الغطس "dive magazin" البريطانية، البحر الأحمر، فى المرتبة السادسة ضمن أفضل 10 مناطق للغطس على مستوى العالم، فى مسابقتها السنوية لعام 2018.

 

وكتبت المجلة على صفحاتها أن البحر الأحمر يحتوى على أكثر من 400 نوع من الشعاب المرجانية المسجلة، مشيرة إلى أن رياضة الغطس أصبحت راسخة فى صناعة السياحة المصرية.

 

وأضافت المجلة، أن من أفضل مواقع الغطس منطقة رأس محمد، وهى واحدة من أرقى مواقع الغطس فى العالم، تليها جزر الأخوين ما بين سفاجا والقصير وهى واحدة من أفضل التجمعات المرجانية وأسماك القرش وواحدة من أفضل مناطق الغطس مع أسماك القرش.

 

كما ذكرت المجلة منطقة شعاب "سان جون" بمرسى علم وهى مزيج من الجبال البحرية والحدائق المرجانية والإنزال فى أعماق الجنوب، بالإضافة إلى موقع حطام سفينة الإمداد الانجليزية الغارقة "سيسل الجورم" شمال الغردقة وهو الموقع الأكثر شعبية والأحب للغواصين ويستحق كل الاستحسان.

 

كما صنفت المجلة إندونيسيا فى المركز الأول فهى تهيمن على التصويت لأفضل وجهة ومنتجعاتها وهى المنطقة الأكثر تنوعًا بيولوجيًا على الكوكب من الشعاب المذهلة والحياة البحرية الغزيرة والتحسن بشكل مطرد من الحفاظ على البيئة البحرية.

 

من جانبه، قال الدكتور احمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، إن هناك اكثر من 60 موقعا للغطس مميز بالبحر الأحمر، وأن تصنيف مواقع الغوص بالبحر الأحمر ضمن القائمة يعد تتويجا لهذا النشاط الرئيسى للسياحة فى البحر الأحمر.

 

وأضاف غلاب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النشاط البحرى بشكل عام يمثل نسبة 60%، من النسبة العامة للأنشطة السياحية بالبحر الأحمر، حيث يصل قرابة 3 ملايين سائح من مختلف الجنسيات سنويا للممارسة رياضة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على مواقع فحص المواطنين فى مبادرة 100 مليون صحة بالبحر الأحمر

صور.. هطول أمطار غزيرة بالقرب من قرية الزعفرانة شمال البحر الأحمر

انتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

البحرالاحمر

اخبارمصر

اخبار المحافظات

مجلة الغطس البريطانية

الغردقة

مواقع الغوص




لا تفوتك
انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة بسبب كسر فى خط زهراء المعادى

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة بسبب كسر فى خط زهراء المعادى

مصدر بـ"التموين": توريد الأرز المستورد بعد طهى العينات وتوافق طعمه مع المحلى

مصدر بـ"التموين": توريد الأرز المستورد بعد طهى العينات وتوافق طعمه مع المحلى

صعود وهبوط فى بورصة المدربين.. إقالة كارتيرون من الأهلى.. ميمى عبد الرازق يرحل عن المصرى.. حلمى يعتذر للطلائع.. فييرا على "كف عفريت".. ظهور أول للبلجيكى لوك إيميل.. جونيس والعشرى والنحاس "أبطال الانتفاضة"

صعود وهبوط فى بورصة المدربين.. إقالة كارتيرون من الأهلى.. ميمى عبد الرازق يرحل عن المصرى.. حلمى يعتذر للطلائع.. فييرا على "كف عفريت".. ظهور أول للبلجيكى لوك إيميل.. جونيس والعشرى والنحاس "أبطال الانتفاضة"

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

بعد اقترابه من تحقيق المليار دولار .. سونى تطرح جزأين قادمين لـ Venom

بعد اقترابه من تحقيق المليار دولار .. سونى تطرح جزأين قادمين لـ Venom

تعرف على آخر تطورات صفقة انتقال على غزال للأهلى

تعرف على آخر تطورات صفقة انتقال على غزال للأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة