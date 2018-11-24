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5 فيديوهات من اشتباكات الشرطة مع مظاهرات اصحاب السترات الصفراء بباريس

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:52 م
5 فيديوهات من اشتباكات الشرطة مع مظاهرات اصحاب السترات الصفراء بباريس مظاهرات باريس
كتب هيثم سلامة
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احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين فى باريس اليوم السبت، للاحتجاج على ارتفاع تكاليف الوقود و تغيير نظام دفع الضرائب والسياسات الإقتصادية للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فيما أطلق عليه احتجاجات "السترات الصفراء" التى أدت إلى اضطراب واسع النطاق، بينما قامت الشرطة الفرنسية بفض التظاهرات مستخدمه الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه. 

وانتشر بين رواد  موقع تويتر، عبر هاشتاج " Champs Elysées " الذى تصدر قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر فى فرنسا، ونشروا العديد من الفيديوهات  للاحتجاجات.

وفضت الشرطة الفرنسية التظاهرات حيث استخدمت الغازات المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين،  بينما تجمع  آخرين فى الشانزليزيه حيث واجهوا الشرطة لمنعهم من الوصول إلى قصر الإليزية.

 

 


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