5 فيديوهات من اشتباكات الشرطة مع مظاهرات اصحاب السترات الصفراء بباريس

احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين فى باريس اليوم السبت، للاحتجاج على ارتفاع تكاليف الوقود و تغيير نظام دفع الضرائب والسياسات الإقتصادية للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فيما أطلق عليه احتجاجات "السترات الصفراء" التى أدت إلى اضطراب واسع النطاق، بينما قامت الشرطة الفرنسية بفض التظاهرات مستخدمه الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

Very sad day today in Paris police fire tear gas at 'yellow vest' fuel protesters marching on Elysee Palace #ChampsElysées #GiletJaune pic.twitter.com/eRAFKcmXto

وانتشر بين رواد موقع تويتر، عبر هاشتاج " Champs Elysées " الذى تصدر قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر فى فرنسا، ونشروا العديد من الفيديوهات للاحتجاجات.

an hour before the official start of the yellow vests protest in Paris, thousands already marching, singing the revolutionary national anthem #GilestJaunes #24novembre #ChampsElysees pic.twitter.com/kluFz1W2DI