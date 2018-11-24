29 يناير.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بحرق كنيسة "كفر حكيم"

كتب ــ أحمد حسنى

حجزت الدائرة 5 إرهاب محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة 29 يناير المقبل، للنطق بالحكم فى إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، "حرق كنيسة كفر حكيم".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس .

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق " كنيسة كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.