video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد مدارس ويتابع تفعيل مبادرة "مدينة بلا دروس خصوصية"

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:42 م
وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد مدارس ويتابع تفعيل مبادرة "مدينة بلا دروس خصوصية" الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
إضافة تعليق

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية عددًا من المدارس اليوم، السبت فى إطار متابعة انضباط العملية التعليمة فى حضور  عادل عبد التواب عثمان، وكيل المديرية وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام بالمديرية.

 بدأ  مدير تعليم الإسماعيلية، بتفقد مبادرة "مدينة بلا دروس خصوصية" والتى اطلقتها المديرية لمواجهة الدروس الخصوصية بالمرحلة الثانوية على مستوى جميع الإدارات حيث يختار الطلاب المعلمين ويتم توفير القاعات داخل المدارس بإشراف مديري الإادرات وذلك يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأشاد الدكتور خالد قبيصى، خلال زيارتة لمدرسة مصطفى كامل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة جنوب التعليمة باقبال الطلاب وتواجد المعلمين وقيادات الإدارة بعد مشاركتة الطلاب درسًا فى مادة اللغة العربية.

ووجة "قبيصى"، حديثة للطلاب مؤكدًا انه وجميع القيادات في خدمتهم من أجل تقديم أفضل خدمة تعليمية حيث استمع إلى مطالبهم والتي انحصرت في وجود معلمين متميزين لمواد مثل علم النفس والفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلى الفور اصدر تعليماته إلى مدير إدارة جنوب نجاح البعلى بضرورة الاستجابة لرغبات الطلاب.

وشدد الدكتور خالد خلف، على الطلاب بضرورة الاستفادة من هذة المبادرة والاهتمام بها من خلال الاستعداد الجيد والانتباه لما يتم شرحه من مواد إلى جانب المشاركة بفاعلية وتجهيز الأدوات اللازمة لذلك.

كما تفقد وكيل "تعليم الإسماعيلية"، مدرسة أبو عطوة التجارية بنات حيث يؤدى الطلاب الامتحان الخاص  بتنمية المهارات في مادة اللغة الإنجليزية والذى أعلن عنه  الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى خلال زيارته الأخيرة للإسماعيلية.

وطالب القائمين على التقييم بضرورة التطبيق الجيد للتقويم وعدم السماح بأى محاولة للغش مشيرًا إلى أن التجربة تهدف إلى الوقوف على المستوى الحقيقي للطلاب من خلال خطة لمعالجة الضعاف بعيدًا عن نسبة النجاح.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم الاسماعيلية: المتابعة هى المقياس الحقيقى لإنضباط العملية التعليمية

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

تعليم الاسماعيليه

خالد خلف قبيصي

مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة