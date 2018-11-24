وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد مدارس ويتابع تفعيل مبادرة "مدينة بلا دروس خصوصية"

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية عددًا من المدارس اليوم، السبت فى إطار متابعة انضباط العملية التعليمة فى حضور عادل عبد التواب عثمان، وكيل المديرية وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام بالمديرية.

بدأ مدير تعليم الإسماعيلية، بتفقد مبادرة "مدينة بلا دروس خصوصية" والتى اطلقتها المديرية لمواجهة الدروس الخصوصية بالمرحلة الثانوية على مستوى جميع الإدارات حيث يختار الطلاب المعلمين ويتم توفير القاعات داخل المدارس بإشراف مديري الإادرات وذلك يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأشاد الدكتور خالد قبيصى، خلال زيارتة لمدرسة مصطفى كامل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة جنوب التعليمة باقبال الطلاب وتواجد المعلمين وقيادات الإدارة بعد مشاركتة الطلاب درسًا فى مادة اللغة العربية.

ووجة "قبيصى"، حديثة للطلاب مؤكدًا انه وجميع القيادات في خدمتهم من أجل تقديم أفضل خدمة تعليمية حيث استمع إلى مطالبهم والتي انحصرت في وجود معلمين متميزين لمواد مثل علم النفس والفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلى الفور اصدر تعليماته إلى مدير إدارة جنوب نجاح البعلى بضرورة الاستجابة لرغبات الطلاب.

وشدد الدكتور خالد خلف، على الطلاب بضرورة الاستفادة من هذة المبادرة والاهتمام بها من خلال الاستعداد الجيد والانتباه لما يتم شرحه من مواد إلى جانب المشاركة بفاعلية وتجهيز الأدوات اللازمة لذلك.

كما تفقد وكيل "تعليم الإسماعيلية"، مدرسة أبو عطوة التجارية بنات حيث يؤدى الطلاب الامتحان الخاص بتنمية المهارات في مادة اللغة الإنجليزية والذى أعلن عنه الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى خلال زيارته الأخيرة للإسماعيلية.

وطالب القائمين على التقييم بضرورة التطبيق الجيد للتقويم وعدم السماح بأى محاولة للغش مشيرًا إلى أن التجربة تهدف إلى الوقوف على المستوى الحقيقي للطلاب من خلال خطة لمعالجة الضعاف بعيدًا عن نسبة النجاح.