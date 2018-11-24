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بمشاركة 8 دول..

وزير القوى العاملة يفتتح اليوم مؤتمر الاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة

السبت، 24 نوفمبر 2018 07:00 ص
وزير القوى العاملة يفتتح اليوم مؤتمر الاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم السبت ، بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة ، مؤتمر الاتحاد العربى واجتماعات الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة، بمشاركة 8 دول هى مصر ، وسوريا، والعراق، ولبنان، والسودان، وفلسطين، وليبيا  ، والكويت، وذلك من أصل 12 دولة برئاسة نبيل العاقل أمين عام اﻻتحاد العربى، وبحضور جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية ، وبعض رؤساء الاتحادات العمالية وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العربى.

 

وقال هشام جلال أمين صندوق النقابة العامة للخدمات الإدارية: إن الاجتماع يعقد تحت رعاية وتنظيم واستضافة النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بمصر، ومن المقرر أن يناقش قضايا الأمن الاقتصادى والسياحى للدول المشاركة، كونه أحد مصادر الدخل العام للدول، ووضع رؤية مستقبلية حول الأوضاع الراهنة لقطاعى الخدمات والسياحة.

 

وأضاف أنه من المنتظر إعلان هشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بمصر رئيسا للمجلس المركزى للاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة.

 

وأوضح أن الاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة، يضم فى عضويته جميع النقابات العامة بالدول المشاركة العاملين فى قطاعى البلديات والسياحة .

 

 

 


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