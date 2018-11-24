وزير التعليم يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة العربى

صرح أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كرم اليوم الطلاب الفائزين في مسابقة تحدى القراءة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تشجيع وتحفيز أبنائها الطلاب للاهتمام بالقراءة وحثهم على التنوير والتثقيف.

تهدف مسابقة تحدى القراءة العربي إلى تنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال والشباب في العالم العربي، وغرسها كعادة متأصلة في حياتهم تعزز ملكة الفضول وشغف المعرفة لديهم، وتوسع مداركهم.

ورحب الدكتور طارق شوقي بالحضور معرباً عن سعادته بتفوق وتميز الطلاب والطالبات من أبناء الوزارة، مشيراً إلى أن الاهتمام الشديد لدولة الإمارات بتشجيع القراءة على مستوى العالم العربي، هو الذي جعل تلك المسابقة تحقق الأهداف المرجوة منها، إضافة إلى أنه فخور جداً بالطلاب والطالبات الفائزين، حيث أن القراءة تؤدي إلى تنمية مهارات الطلاب في التفكير التحليلي والنقد والتعبير، وتعزيز قيم التسامح والانفتاح الفكري والثقافي لديهم من خلال تعريفهم بأفكار الكتاب والمفكرين والفلاسفة بخلفياتهم المتنوعة وتجاربهم الواسعة في نطاقات ثقافية متعددة.

وجاءت أسماء الطلاب والطالبات العشرة الأوائل الفائزين كالتالي

*الطالبة/ مريم محمد يوسف عبد السلام، بالصف الثاني الثانوي، محافظة كفر الشيخ، فازت بالمركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية، والمركز الثاني على مستوى الوطن العربي.

*الطالبة/ منة الله أشرف محمد، بالصف الثاني الإعدادي، محافظة الدقهلية، فازت بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

*الطالبة/ منة الله أحمد محمود، بالصف الثالث الثانوي، محافظة القاهرة، فازت بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

*الطالبة/ رحمة على بدوي، بالصف الثاني الثانوي، محافظة البحر الأحمر، فازت بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية.

*الطالب/ أحمد سامي أحمد، الصف الثالث الإعدادي، محافظة المنوفية، فاز بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

*الطالبة/ إسراء خالد عبد الحميد، بالصف الثالث الثانوي، محافظة الشرقية، فازت بالمركز السادس على مستوى الجمهورية.

*الطالبة ولاء صالح عبد المعز، بالصف الثالث الثانوي، محافظة الجيزة، فازت بالمركز السابع على مستوى الجمهورية.

*الطالبة دارين فتحي عبد العظيم، بالصف الثالث الثانوي، محافظة الدقهلية، فازت بالمركز الثامن على مستوى الجمهورية.

*الطالبة نورهان عبد المنعم محمود، بالصف الثالث الثانوي، محافظة بنى سويف، فازت بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية.

*الطالب مصطفى أشرف صلاح، بالصف الأول الثانوي، محافظة الشرقية، فاز بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن مسابقة "تحدي القراءة العربي" تنفذ للعام الثالث على التوالي، منذ عام 2015 ، حيث بلغ مجموع الطلاب المشاركين في عام 2017/ 2018 ، خمسة مليون و 600 ألف طالب وطالبة في مصر، وهي أكبر مشروع عربى أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.