video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة العربى

السبت، 24 نوفمبر 2018 04:07 م
وزير التعليم يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة العربى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
إضافة تعليق
صرح أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كرم اليوم الطلاب الفائزين في مسابقة تحدى القراءة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تشجيع وتحفيز أبنائها الطلاب للاهتمام بالقراءة وحثهم على التنوير والتثقيف.
 
تهدف مسابقة تحدى القراءة العربي إلى تنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال والشباب في العالم العربي، وغرسها كعادة متأصلة في حياتهم تعزز ملكة الفضول وشغف المعرفة لديهم، وتوسع مداركهم.
 
 
ورحب الدكتور طارق شوقي بالحضور معرباً عن سعادته بتفوق وتميز الطلاب والطالبات من أبناء الوزارة، مشيراً إلى أن الاهتمام الشديد لدولة الإمارات بتشجيع القراءة على مستوى العالم العربي، هو الذي جعل تلك المسابقة تحقق الأهداف المرجوة منها، إضافة إلى أنه فخور جداً بالطلاب والطالبات الفائزين، حيث أن القراءة تؤدي إلى تنمية مهارات الطلاب في التفكير التحليلي والنقد والتعبير، وتعزيز قيم التسامح والانفتاح الفكري والثقافي لديهم من خلال تعريفهم بأفكار الكتاب والمفكرين والفلاسفة بخلفياتهم المتنوعة وتجاربهم الواسعة في نطاقات ثقافية متعددة.
 
 
وجاءت أسماء الطلاب والطالبات العشرة الأوائل الفائزين كالتالي
*الطالبة/ مريم محمد يوسف عبد السلام، بالصف الثاني الثانوي، محافظة كفر الشيخ، فازت بالمركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية، والمركز الثاني على مستوى الوطن العربي. 
*الطالبة/ منة الله أشرف محمد، بالصف الثاني الإعدادي، محافظة الدقهلية، فازت بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية. 
*الطالبة/ منة الله أحمد محمود، بالصف الثالث الثانوي، محافظة القاهرة، فازت بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.
*الطالبة/ رحمة على بدوي، بالصف الثاني الثانوي، محافظة البحر الأحمر، فازت بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية.
*الطالب/ أحمد سامي أحمد، الصف الثالث الإعدادي، محافظة المنوفية، فاز بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.
*الطالبة/ إسراء خالد عبد الحميد، بالصف الثالث الثانوي، محافظة الشرقية، فازت بالمركز السادس على مستوى الجمهورية.
*الطالبة ولاء صالح عبد المعز، بالصف الثالث الثانوي، محافظة الجيزة، فازت بالمركز السابع على مستوى الجمهورية.
*الطالبة دارين فتحي عبد العظيم، بالصف الثالث الثانوي، محافظة الدقهلية، فازت بالمركز الثامن على مستوى الجمهورية.
*الطالبة نورهان عبد المنعم محمود، بالصف الثالث الثانوي، محافظة بنى سويف، فازت بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية.
*الطالب مصطفى أشرف صلاح، بالصف الأول الثانوي، محافظة الشرقية، فاز بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية.
 
 
جدير بالذكر أن مسابقة "تحدي القراءة العربي"  تنفذ للعام الثالث على التوالي، منذ عام 2015 ، حيث بلغ مجموع الطلاب المشاركين في عام 2017/ 2018 ، خمسة مليون و 600 ألف طالب وطالبة في مصر، وهي أكبر مشروع عربى أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النائب ممتاز دسوقى يطالب التعليم بتحويل المشرف الاجتماعى لمشرف نشاط

عقد امتحان لقياس مهارات اللغة العربية والإنجليزية لطلاب التعليم الفنى بالوادى الجديد

وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد مدارس ويتابع تفعيل مبادرة "مدينة بلا دروس خصوصية"

التربية والتعليم

مسابقة تحدى القراءة العربى

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة