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وزير التعليم يعتمد جدول امتحان الصف الأول الثانوى

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:21 م
وزير التعليم يعتمد جدول امتحان الصف الأول الثانوى طلبة ثانوية عامة
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صرح أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد جدول امتحان الصف الأول الثانوى.
 
حيث أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، على أن هذا الجدول يختص بالمواد الأساسية فقط، أما فيما يتعلق بالمواد غير الأساسية، فتتولى المديرية عقد الامتحانات الخاصة بها كالمعتاد بالأعوام السابقة، مضيفاً أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ليس الجدول المعتمد وليس له أساس من الصحة.
 
كما أضاف حجازى أنه قد تم إرسال خطابات لكافة المديريات التعليمية بشأن عمل التجهيزات اللازمة لعقد الامتحان، موجهاً بتشكيل لجنة على مستوى كل مديرية لاستلام الامتحانات من المركز القومى للامتحانات. 
 
 
جدول
 

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التربية والتعليم

التعليم الفني

طارق شوقي

وزير التربية والتعليم

الصف الأول الثانوي




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