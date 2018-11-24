وزير التعليم يعتمد جدول امتحان الصف الأول الثانوى

صرح أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد جدول امتحان الصف الأول الثانوى.

حيث أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، على أن هذا الجدول يختص بالمواد الأساسية فقط، أما فيما يتعلق بالمواد غير الأساسية، فتتولى المديرية عقد الامتحانات الخاصة بها كالمعتاد بالأعوام السابقة، مضيفاً أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ليس الجدول المعتمد وليس له أساس من الصحة.

كما أضاف حجازى أنه قد تم إرسال خطابات لكافة المديريات التعليمية بشأن عمل التجهيزات اللازمة لعقد الامتحان، موجهاً بتشكيل لجنة على مستوى كل مديرية لاستلام الامتحانات من المركز القومى للامتحانات.



