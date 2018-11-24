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وزيرة الهجرة تفتتح أضخم معرض للمشروعات التنموية والعقارية المصرية بلندن

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:48 م
وزيرة الهجرة تفتتح أضخم معرض للمشروعات التنموية والعقارية المصرية بلندن وزيرة الهجرة تفتتح أضخم معرض للمشروعات التنموية والعقارية المصرية بلندن
كتب محمود راغب
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افتتحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور السفير طارق عادل سفير مصر بالمملكة المتحدة، أضخم معرض فى أوروبا «عقارات مصر»، وذلك بالعاصمة البريطانية لندن في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجارى، برعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمقام في قاعة إكسل شرق لندن، ويضم كافة المشروعات القومية في مجال الإسكان التى تنفذها وزارة الإسكان في إطار خطة الدولة التنموية.
 
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن المعرض يعد نافذة جديدة للترويج عن السوق العقاري المصري في العواصم الأوروبية، ويؤكد رؤية مصر المتطلعة لمزيد من التقدم في هذا المجال، متماشيا مع ترسيخ فكرة تصدير العقار المصري بالخارج، والتي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوسع فيها، ويعمل عليها المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ما يؤكد أهمية المعرض ويزيد من قوته ومميزاته، حيث يعد فرصة جيدة بهدف تسويق العقار المصري وعرض الرؤى المختلفة التي تعكس صورة المشروعات التنموية العمرانية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
 
وأضافت أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات القومية في مجال الإسكان ومنها الإسكان الاجتماعي المدعوم من الدولة والذي يتضمن عدد من الشروط للحصول على الوحدة، ومنها الإقامة حيث إنه لابد وألا يكون المتقدم لديه وحده أخرى ملكه يقيم بها، بالإضافة إلى الدخل الخاص به حيث يبين أحقية المواطن في الحصول على الدعم.
 
وأوضحت الوزيرة أن وزارة الإسكان كانت قد طرحت 18 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ومازال بها عدد من الوحدات متاح وسيتم طرحها مرة أخرى.
 
ولفتت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، إلى أن مشروع "جنة" لا يشترط بالضرورة توافر نفس الشروط الموجودة بمشروع الإسكان الاجتماعي، وأكدت عدم صحة ما تردد عن انتهاء أو نفاذ الوحدات المطروحة بالمشروع، موضحة أن الوحدات التى نفذت هي الموجودة في مدينة الشيخ زايد، أما باقي المدن يوجد بها وحدات متاحة، حيث يوجد بمدينة 6 أكتوبر973 وحدة متاحة ومدينة العبور بها 327 وحدة، وبمدينة الشروق فمتاح بها 692 وحدة لم يتم حجزها، وبمدينة دمياط الجديدة متاح بها 791 وحدة، والمنيا الجديدة 60 وحدة لم يتم حجزها.
 
 
 
 

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