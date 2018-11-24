وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ شمال سيناء وحسن راتب فى صلاة الجمعة من مسجد الروضة

حسن راتب يقدم منح تعليمية مجانية لجميع أبناء شهداء الروضة الملتحقين بجامعة سيناء

حسن راتب: تطوير مدارس الروضة بالعريش لتكون مدارس نموذجية بالتعاون مع جامعة سيناء ووزارة التربية والتعليم

حسن راتب يهدي مشروعات صغيرة لجميع ابناء شهداء الروضة بالعريش

حسن راتب يًعرب عن تقديره لما تم من جهود للدولة على أرض الروضة بشمال سيناء

بمناسبة الذكري الأولي لشهداء الروضة حضر الدكتور حسن راتب شعائر صلاة الجمعه من قرية الروضة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة و د. حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، وعدد من رجال الاعمال و المجتمع السيناوى وشارك الأهالي فى ذكراهم أيضا محافظ الوادي الجديد محمد الزملوطى، وعدد من منظمات المجتمع المدني وعلي رأسهم جمعية الأورمان وحديد المصريين والقوات المسلحة التي طورت ثلاث مدارس وإنشاءات وملاعب .

حسن راتب يشكر الدولة على جهودها

وشارك حسن راتب الأهالي ذكراهم ، وأعرب عن تقديره لما تم من جهود للدولة على أرض الروضة بشمال سيناء، مضيفًا أنه جاء هذا العام ليشارك ذوى الشهداء والمصابين مرور عام على أفجع كارثة شهدتها أرض سيناء .

وقدم الدكتور راتب منح مجانية لجميع ابناء الروضة الملتحقين بجامعة سيناء و وعد بالحاق جميع من ينال شهادة الثانوية العامة ويستوفي شروط الوزارة للالتحاق بالجامعة ، منحة مجانية مدى الحياة لابناء الروضة ، كما وعد ثلاثة من بنات الروضة لم تتيح لهم فرصة الالتحاق مستوفين الشروط ان يستأذن وزير التعليم العالي د خالد عبد الغفار بإلحاقهم في الفصل الدراسي الثاني كلية الصيدلة وطب الأسنان .

وعلى الجانب الآخر، قرر راتب ان تقوم جامعة سيناء بالاشتراك مع موسسة ابداع ومؤسسة سما سيناء للتنمية الاجتماعية بتطوير مدار س الروضة لتكون مدارس نموزجية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومدها بجميع اجهزة الحاسب الآلي ، كما ستقوم مؤسسة ابداع المسؤلة عن الدور الاجتماعي لمجموعة شركات سما بعمل مشروعات صغيره تملكها لعدد من ابناء الشهداء وتكون بمثابة باكورة المشروعات في المنطقة الصناعية الجديدة ببئر العبد التابعة لها قرية الروضة .

و على هامش الزيارة اقام د. حسن راتب أمسية جديدة من صالون المحور من العريش بتشريف محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ونائبة والسكرتير العام ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ونواب مجلس الشعب والعواقل والمشايخ وسيدات المجلس القومي للمرأة وأعضاء الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في مقر جامعة سيناء وشارك في الصالون رئيس الجامعة د حاتم البلك وعمداء الكليات واتحاد الطلاب وعدد من الطلاب الذين قدموا فقرات فنية من نشاطتهم .

وقال الوزير محمد عبد الفضيل شوشة فى كلمته، إن ما تم تحقيقة من أمن واستقرار وعودة الحياة الي طبيعتها رويدا رويدا بفضل دعم وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي واشاد بدور القوات المسلحة والشرطة ، مؤكداً ان مواجهة الاٍرهاب والتطرف ستكون بالتنمية والتطور التي ستشهدها سيناء في المرحلة القادمة .

عودة الروح إلى سيناء بعد بطولات الجيش



وتابع الدكتور حسن راتب فِي كلمته: " عادت الروح إلى سيناء بعد الصمود والتصدي والانتصار بفضل قواتنا المسلحة والشرطة الأبية، فتحية لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم من اجل مصر ويصادف الذكري الاولي لشهدائنا في قرية الروضة الذين لقو ربهم بالمسجد ما بين ساجد وراكع ومصلي كلهم في رحاب مولاهم انها يد الغدر والخسة انهم خوارج اخر الزمان سفكوا الدماء بغير سبب وأزهقوا الأرواح بغير ذنب وزهقت الأنفس الطيبة، ظلما وعدوانا لولا أن ساق القدر لهذه الأمة قائدا وزعيما حماها وحفظ لها وحدتها وحمي أراضيها وأعاد لها الأمن والطمأنينة والسكينة، ليس هذا فحسب بل تصدر للتنمية الشاملة المتكاملة وإعادة رسم الخريطة السكانية المختلة بين المكان والسكان، فزاد الرقعة السكانية بالمدن الجديدة بالعاصمة الجديدة في الوسط، والجلالة علي البحر الأحمر، والعلمين الجديدة على البحر المتوسط، وسيناء التي ستشهد نهضة كبري باإذن الله وستكون بعثاً جديدا لاقتصاد مصر ناهية عن محور قناة السويس ومن القناه انها مصر الحديثة التي يتطلع اليها المجتمع في ظل قيادة رشيدة مخلصة قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتفقد الدكتور حسن راتب بتفقد سير العملية التعليمية بجامعة سيناء، والتقى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والأجهزة المعاونة، مشيرا إلى أن جامعة سيناء تعتبر منارة علمية على أرض سيناء وليس دورها العلمي فحسب، ولكن عليها دوراجتماعي من خلال المنح المجانية التي تمنح لأبناء سيناء.