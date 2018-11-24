video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 01:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الهجرة: مصرى بأبوظبى يتبرع بـ10 وحدات غسيل كلوى لمستشفى ديرب نجم

السبت، 24 نوفمبر 2018 11:28 ص
وزارة الهجرة: مصرى بأبوظبى يتبرع بـ10 وحدات غسيل كلوى لمستشفى ديرب نجم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تبرع (ن-ع) أحد المواطنين المصريين المقيمين بأبوظبي، بعشرة وحدات غسيل كلوى من أحدث الطرازات، لصالح قسم الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم المركزي الواقعة بمحافظة الشرقية، للمساعدة في تطوير هذا القسم بعدما شهد حادثة وفاة 3 مرضى وإصابة 33 آخرين في منتصف شهر سبتمبر الماضي، أثناء خضوعهم لجلسة غسيل كلوي بالقسم بحسب بيان للنائب العام، مشيرة إلى أنه يتم اليوم تركيب الأجهزة وتشغيلها.
 
 
من جانبها، كانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد تواصلت مع المواطن المصري المتبرع بالأجهزة والذي رفض ذكر اسمه، لمعرفة احتياجات مركز الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم المركزي، وتم حصر احتياجات المستشفى بالتعاون مع جهاز الرقابة الإدارية، وذلك للمساهمة في عمليات تطويره وتحديثه.
 
 
وقالت وزيرة الهجرة إن سلوك المواطن المصري من السعي للتبرع لمركز الغسيل الكلوي بالمستشفى وإصراره على عدم ذكر اسمه إعلاميا، ما هو إلا سمو للنفس وترفع عن أي شيء سوى تقديم الدعم والمساندة لبلده في هذا الشكل، ويعد ذلك نموذجا إنسانيا يحتذى به من نكران للذات، ويضع خدمة بلده ومساندتها فوق أي اعتبار.
 
 
وأضافت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج حريصون دائما على تقديم الدعم والمساعدة لبلدهم بأشكال المختلفة، وينتهزون الفرص حتى يردوا جزءا مما يصفونه بالجميل الذي قدمته مصر لكل أبنائها في الخارج، وهذا ما نلمسه ونستشعره من خلال سعي أعداد كبيرة من المصريين بالخارج ورغبتهم في التواجد بجانب هذا الوطن في هذه المرحلة الفارقة التي تتطلب مزيدا من الوعي بضرورة التكاتف والتلاحم بين أبناء الوطن في الداخل والخارج، حتى نعبر بمصر إلى ما تستحقه.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الهجرة تنشر صور افتتاح أضخم معرض للمشروعات العقارية المصرية فى لندن

وزيرة الهجرة تفتتح اليوم أضخم معرض للمشروعات العقارية المصرية فى لندن

الهجرة

وزيرة الهجرة

ابو ظبى

الغسيل الكلوى




لا تفوتك
الإخوانى المنشق عماد أبو هاشم يكشف أسرارًا جديدة حول تهديداته بالقتل

الإخوانى المنشق عماد أبو هاشم يكشف أسرارًا جديدة حول تهديداته بالقتل

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نجل الشهيد ساطع النعمانى: "بابا مات بطل.. وقرر مواجهة الإرهابيين بنفسه ومهربش"

نجل الشهيد ساطع النعمانى: "بابا مات بطل.. وقرر مواجهة الإرهابيين بنفسه ومهربش"

متعب: الحكم المغربى "شتم" عاشور وقال له أنا مش الحكم الجزائرى فى مباراة الترجى

متعب: الحكم المغربى "شتم" عاشور وقال له أنا مش الحكم الجزائرى فى مباراة الترجى

أجهزة "الرى" تعلن استعداداتها للشتاء.. غرفة عمليات متصلة بجميع المحافظات

أجهزة "الرى" تعلن استعداداتها للشتاء.. غرفة عمليات متصلة بجميع المحافظات

صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بالإسماعيلية والعاصمة الإدارية

صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بالإسماعيلية والعاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة