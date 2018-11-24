وزارة الهجرة: مصرى بأبوظبى يتبرع بـ10 وحدات غسيل كلوى لمستشفى ديرب نجم

كتب محمود راغب

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تبرع (ن-ع) أحد المواطنين المصريين المقيمين بأبوظبي، بعشرة وحدات غسيل كلوى من أحدث الطرازات، لصالح قسم الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم المركزي الواقعة بمحافظة الشرقية، للمساعدة في تطوير هذا القسم بعدما شهد حادثة وفاة 3 مرضى وإصابة 33 آخرين في منتصف شهر سبتمبر الماضي، أثناء خضوعهم لجلسة غسيل كلوي بالقسم بحسب بيان للنائب العام، مشيرة إلى أنه يتم اليوم تركيب الأجهزة وتشغيلها.

من جانبها، كانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد تواصلت مع المواطن المصري المتبرع بالأجهزة والذي رفض ذكر اسمه، لمعرفة احتياجات مركز الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم المركزي، وتم حصر احتياجات المستشفى بالتعاون مع جهاز الرقابة الإدارية، وذلك للمساهمة في عمليات تطويره وتحديثه.

وقالت وزيرة الهجرة إن سلوك المواطن المصري من السعي للتبرع لمركز الغسيل الكلوي بالمستشفى وإصراره على عدم ذكر اسمه إعلاميا، ما هو إلا سمو للنفس وترفع عن أي شيء سوى تقديم الدعم والمساندة لبلده في هذا الشكل، ويعد ذلك نموذجا إنسانيا يحتذى به من نكران للذات، ويضع خدمة بلده ومساندتها فوق أي اعتبار.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج حريصون دائما على تقديم الدعم والمساعدة لبلدهم بأشكال المختلفة، وينتهزون الفرص حتى يردوا جزءا مما يصفونه بالجميل الذي قدمته مصر لكل أبنائها في الخارج، وهذا ما نلمسه ونستشعره من خلال سعي أعداد كبيرة من المصريين بالخارج ورغبتهم في التواجد بجانب هذا الوطن في هذه المرحلة الفارقة التي تتطلب مزيدا من الوعي بضرورة التكاتف والتلاحم بين أبناء الوطن في الداخل والخارج، حتى نعبر بمصر إلى ما تستحقه.