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وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

السبت، 24 نوفمبر 2018 06:26 م
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط كلب - أرشيفية
كتب عز النوبى
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نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ما تم تداوله مؤخرا من أنباء حول اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط إلى دول الأخرى.

 

ومن جهته قال الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، إن عمليات دخول وخروج الكلاب من وإلى الأراضى المصرية تتم عبر الموانئ والمطارات، طبقا للأعراف والنظم الدولية، لافتا إلى أنه عند دخول أى حيوان إلى البلاد يجب أن يصاحب الحيوان جواز سفر وشهادة صحية تؤكد خلوه من الأمراض، وتفيد تحصينه ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان و الحيوان، وكذلك الأمر عند الخروج يكون  لكل حيوان جواز سفر خاص به، ويصدر له ايضا شهادة صحية  بعد أخذ عينه  للتأكد من خلوه من الأمراض المشتركة خاصة مرض السعار وكذلك يتم تحصينها، وأكد أن ذلك الأمر ينطبق على التربية الشخصية حتى كلبين أو قطتين على الأكثر.

 

وأشار رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، إلى أنه فى حال وجود أكثر من كلبين بصحبة راكب لا يتم السماح له بخروجهم من البلاد، إلا بعد الحصول على موافقة تصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات فى هذا الشأن.

 


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وزارة الزراعة

الكلاب

الخدمات البيطرية

الزراعة




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