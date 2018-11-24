هشام عرفات: شبكات النقل تعد البنية التحتية الرئيسية لكافة برامج التنمية بالبلاد

كتب رضا حبيشي

قال الدكتورهشام عرفات وزير النقل، إن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة والتى ترتبط إرتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى، وأن شبكات النقل تعد البنية التحتية الرئيسية التي تقوم علي أساسها كافة برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد إذ تتأثر إقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات البنية التحتية ووسائل النقل البري والبحرى والنهرى والجوى.

وأشار الوزير، والذى ألقى كلمته بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمرالدولي الثاني جيومست 2018 والذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان " نحو بنية تحتية مستدامة في مصر والعالم العربي والذى يشارك فيه 70 دولة بالإضافة الى العديد من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال؛ إلى الطفرة الكبيرة غي مجال النقل في مصر حيث قفزت مصر عشرات المراكز في تقرير تنافسية الدول الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، في بند جودة الطرق حيث احتلت مصر المرتبة 75 عالميًا بعد أن كانت بالمرتبة 118 في عام 2014، بالإضافة إلى الصعود للمركز 40 بعد أن كانت في المركز الـ 60 بالنسبة للبنية التحتية للموانئ، مشيرًا إلى تقدم مصر27 مركزا في جودة السكة الحديد لتصعد للمركز 51 بعد أن كانت في المركز 78 .

وأضاف أن وزارة النقل تقوم حاليا، وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 بتنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( طرق وكباري – سكك حديدية – مترو أنفاق – موانئ بحرية – نقل نهرى – منافذ برية حدودية ) وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية لرفع حجم التبادل التجارى وحركة النقل مع دول الجوار.

وأشار الدكتور هشام عرفات، إلى أهم المشروعات القومية التي يستهدفها قطاع النقل في مصر في الوقت الحالي حيث صرح وزير النقل أنه بالنسبة لمجال الطرق والكباري يتم إستكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8000 كم جديدة تضاف إلي الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه(بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان)، وتطوير2500كم من شبكة الطرق القديمة بتكلفة 16 مليار جنيه وإنشاء 10محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وعدد 20 كوبري علوي علي الشبكة بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.

أما في مجال السكك الحديدية، فقد أوضح وزير النقل أنه يتم إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث و عدد 1300 عربة ركاب جديدة و6 قطارات متكاملة بتكلفة اجمالية 48 مليار جنيه.بالإضافة الى وضع آليات لزيادة مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع لتصل إلى 25 مليون طن عام 2025 وتنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100كم بتكلفة 12,6 مليار جنيه لتحقيق أعلى معدلات الأمان على شبكة السكك الحديدية وكذلك التطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان وتطوير عدد 156 محطة علي خطوط الشبكة بتكلفة إجمالية 2,5 مليار جنيه والتجديد الشامل لمسافة 1000كم من خطوط الشبكة بتكلفة 5 مليار جنيه وإنشاء القطار السريع ( السخنة – العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر – الإسكندرية – العلمين ) بطول 486 كم وإنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع ( الروبيكي – العاشر من رمضان - بلبيس ) بطول 69 كم.

وفيما يتعلق بمجال مترو الأنفاق والنقل الجماعي السككى، أكد الدكتور هشام عرفات على استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق (عدد 6 خطوط ) مشيرا الى تقدم العمل حاليا في إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث كما أنه يجري التجهيز لبدء تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع والتفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية وبعض الدول لتمويل إنشاء الخط الخامس والخط السادس للمترو بالإضافة الى إنشاء خط القطار الكهربائي " السلام – العاشر من رمضان– العاصمة الإدارية الجديدة " بطول 69 كم وتكلفة 1200 مليون دولار و تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13,7 كم وتكلفة 363 مليون يورو وانشاء خط القطار الكهربائى للربط بين مدينتي المنصورة القديمة والجديدة بطول 79 كم .وكذلك انشاء خطوط مونوريل لخدمة مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي طول 87 كم .لافتا الى انه من المستهدف أن يصل إجمالي أطوال شبكة مترو الأنفاق والخطوط الكهربائية عام 2025 إلى 295كم والتي تبلغ حالياً 77,6 كم فقط .

وبالنسبة لمجال النقل البحرى، أوضح وزير النقل أنه يتم إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية وكذلك تنفيذ مشروعات إستثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها " EPC+F – PPP – BOT " وبما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي وأهمها المحطات المتعددة الأغراض في الإسكندرية ودمياط وسفاجا، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية الرئيسية في الموانئ البحرية وأهمها إنشاء رصيف جديد بميناء الإسكندرية بتكلفة 441 مليون جنيه لتداول الأخشاب و إنشاء وصلتي ربط موانئ الإسكندرية والدخيلة بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة مليار جنيه وإنشاء رصيف لشحن المنتجات البترولية بميناء دمياط بطول 300 متر وتكلفة 700 مليون جنيه .

وفي مجال الموانئ الجافة واللوجيستيات، صرح الدكتور هشام عرفات أنه يتم تنفيذ مخطط لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بمعرفة القطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها "السادس من أكتوبر– العاشر من رمضان – برج العرب – دمياط والعمل على تحقيق التكامل بين المراكز اللوجيستية وشبكة الطرق الدائرية الجديدة بالجمهورية بإنشاء مجموعة من المراكز عند تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع المحاور الرئيسية على الشبكة .

وفيما يخص مجال النقل النهرى، أشار الوزير إلى أن وزارة النقل تعمل على زيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل تدريجيا إلى 5% من حجم المنقولات عام 2022 كما تخطط للطرح علي المستثمرين والقطاع الخاص إنشاء عدد 5 موانئ نهرية حديثة " بإجمالى طاقة تداول 40 مليون طن / سنة.