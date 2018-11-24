نيابة دمياط تصرح بدفن جثة مواطنة سورية وابنها لعدم وجود شبهة جنائية

قررت النيابة العامة بدمياط التصريح بدفن مواطنة سورية ونجلها توفيا اختناقا نتيجة تسرب الغاز من سخان أثناء الاستحمام.

بينما أنقذت العناية الإلهية الزوج الذى نقل إلى مستشفى الأزهر فى حالة إعياء شديدة، كما نجا طفل رضيع هو الآخر.

وكان اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، قد تلقى إخطارًا يفيد وفاة دعاء حسن خللو 27 سنه ونجلها وليد احمد ابراهيم 5 سنوات وإصابة زوجها بالاختناق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى.

وأظهرت التحريات الأولية، أن الزوجين دخلا الحمام معًا للاستحمام، ولم يكونا يعلمان أن هناك مشكلة فى السخان الذى تسرب منه الغاز، وأدى إلى وفاة الزوجة والابن وإصابة الزوج باختناق شديد.

وكان قسم شرطة دمياط الجديدة قد تلقى بلاغا من الأهالى بوجود حالتى اختناق بسبب تسريب غاز بإحدى الشقق السكنية بمساكن 27 بمدينة دمياط الجديدة.