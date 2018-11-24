video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة دمياط تصرح بدفن جثة مواطنة سورية وابنها لعدم وجود شبهة جنائية

السبت، 24 نوفمبر 2018 05:11 م
نيابة دمياط تصرح بدفن جثة مواطنة سورية وابنها لعدم وجود شبهة جنائية إسعاف - أرشيفية
دمياط عبده عبد الباري
إضافة تعليق

قررت النيابة العامة بدمياط التصريح بدفن مواطنة سورية ونجلها توفيا اختناقا نتيجة تسرب الغاز من سخان أثناء الاستحمام.

 

بينما أنقذت العناية الإلهية الزوج الذى نقل إلى مستشفى الأزهر فى حالة إعياء شديدة، كما نجا طفل رضيع هو الآخر.

 

وكان اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، قد تلقى إخطارًا يفيد وفاة دعاء حسن خللو 27 سنه ونجلها وليد احمد ابراهيم 5 سنوات وإصابة زوجها بالاختناق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى.

 

وأظهرت التحريات الأولية، أن الزوجين دخلا الحمام معًا للاستحمام، ولم يكونا يعلمان أن هناك مشكلة فى السخان الذى تسرب منه الغاز، وأدى إلى وفاة الزوجة والابن وإصابة الزوج باختناق شديد.

 

وكان قسم شرطة دمياط الجديدة قد تلقى بلاغا من الأهالى بوجود حالتى اختناق بسبب تسريب غاز بإحدى الشقق السكنية بمساكن 27 بمدينة دمياط الجديدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع سورية وابنها خنقا فى تسريب غاز بدمياط الجديدة

محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

اخبار الحوادث

مصرع سيدة سوريه




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء

راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة