مياه القليوبية تعلن الانتهاء من رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، الانتهاء من رفع تراكمات مياه موجة الأمطار التى ضربت المحافظة بالأمس، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية بالمحافظة من الشوارع وأسفل الكبارى والأنفاق، وذلك من أجل الحفاظ على سيولة الحركة المرورية وسير المواطنين.

وأوضح "مجاهد"، أنه تم الدفع بسيارات الشفط بكل الفروع التابعة للشركة على مستوى المحافظة، إلى جانب الدفع بالفنيين بالشركة للمساهمة فى سرعة رفع التراكمات، ومتابعة عمل البالوعات المنتشرة بشوارع المحافظة، ومنع انسدادها لتسريب مياه الأمطار بانتظام.

وكان قد أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، رفع درجة حالة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة التى ضربت المحافظة، فجر أمس الجمعة، مشيرا أنه أصدر تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار فى رفع حالة الاستعداد القصوى والتيقظ لمواجهة سقوط أمطار موسم الشتاء والتغيرات المناخية التى قد تشهدها البلاد خلال الفترة الجارية.