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مياه القليوبية تدفع بـ25 سيارة وشفاط فى الشوارع تحسبا لسقوط أمطار

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:16 م
مياه القليوبية تدفع بـ25 سيارة وشفاط فى الشوارع تحسبا لسقوط أمطار سيارات شفط مياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، أنه تم الدفع بعدد 25 سيارة وشفاط للتعامل مع مياه الأمطار التى سقطت فى بعض   المناطق داخل المحافظة، وخاصة بمدينة كفر شكر.
 
وأضاف مجاهد، فى بيان له اليوم، أن الشركة رفعت حالة الطوارىء طوال فصل الشتاء لمواجهة سقوط أى مطار على شوارع المحافظة، مؤكدا أن هناك خطة لدى الشركة بالتننسيق مع المحافظة والاحياء للدفع بسيارات شفط فى أمكان تجمعات مياه الأمطار، وكذلك مطالع ومنازل الكبارى لتجنب تعطل حركة المرور.
 
وأشار إلى أن الشركة أجرت خلال الأيام الماضية عدد من المناورات والتجارب للتأكد من جاهزية بالوعات الأمطار والصرف لاستقبال أى كميات مياه.
 
من ناحية أخرى وفيما يتعلق بسرقة أغطية بالوعات الصرف، أوضح المهندس مصطفى مجاهد، أن الظاهرة شهدت تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، نتيجة للوعى الكامل لدى  المواطنين، فضلا عن قيام الجهات الأمنية داخل المحافظة بدور كبير ساهم فى تراجع ظاهرة سرقة أغطية بالوعات المطر بشكل كبير.
 
وأشار إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا بين الشركة والجهات الامنية داخل المحافظة، وساهم ذلك فى مواجهة أى تحديات تواجه الشركة وموظفيها، بالإضافة إلى أنه ساهم بشكل كبير فى مواجهة السلوكيات الخاطئة المتعلقة بإهدار المياه مثل غسيل السيارات بمياه الشرب فى الشوارع أو استخدام مياه الشرب فى رش الشوارع.
 
 

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