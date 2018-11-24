video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

منظمة مجتمع مدنى تطلق مشروعا لتجهيز العرائس اليتيمات فى القليوبية

السبت، 24 نوفمبر 2018 04:20 م
منظمة مجتمع مدنى تطلق مشروعا لتجهيز العرائس اليتيمات فى القليوبية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

تطلق جمعية شبرا الخير، أول جمعية خيرية شبابية فى القليوبية، السبت المقبل مشروع خيرى لتجهيز العرائس باسم "افرحى يا عروسة" لتوزيع أحدث أجهزة منزلية على الفتيات اليتيمات وغير القادرات بمحافظة القليوبية لكى يتمكنوا من إتمام زواجهن.

 

ومن المقرر أن يقام حفل تسليم الأجهزة بحضور كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية والدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وعدد من نواب البرلمان ومسئولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ولفيف من رجال الأعمال والفنانين فى إطار دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية.

 

يعد مشروع "افرحى يا عروسة" الأكبر من نوعه فى محافظة القليوبية من حيث عدد الأجهزة المنزلية الحديثة التى سيتم توزيعها (بوتاجاز وغسالة وثلاجة).

 

ويتم اختيار العرائس من قبل لجنة متخصصة فى أعمال البحث من جمعية شبرا الخير وفقا للضوابط التى أقرها مجلس إدارة الجمعية حيث تم اختيار نحو 60 عروسة من أكثر من 150 عروسة تم استلام أوراقهن من مديرية التضأمن الاجتماعى ببنها وفرعها فى شرق شبرا الخيمة، وبعض الجمعيات الأخرى، بالإضافة لما وصل لجمعية شبرا الخير من حالات من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى أو مقرها بشبرا الخيمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لجنة من التضامن الاجتماعى تتحفظ على جمعية تابعة لجماعة الإخوان بدمياط

التضامن: رصدنا 12 ألف مشهد مخدرات بالدراما المصرية.. و542 حالة طلاق يوميا

جمعية شبرًا الخيمة

افرحي ياعروسة

العرائس

القليوبية




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة