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مكافحة المخدرات تضبط عاطلين أثناء ترويجهما الهيروين أعلى الدائرى الإقليمى

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:47 م
مكافحة المخدرات تضبط عاطلين أثناء ترويجهما الهيروين أعلى الدائرى الإقليمى هيروين - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات، أثناء تفقد الأوضاع بنطاق الطريق الدائري الإقليمى، بمنطقة مدينة بدر، القبض على كلاً من "أحمد ع ر" 28 سنة، عاطل، و"مندي ف ز" 41 سنة، عاطل، اثناء استقلالهما السيارة رقم 48582 ملاكي المنيا ماركة بايك حمراء " مستعارة من أحد أصدقائهما وغير مبلغ بسرقتها".

ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 570 جرام ، مبلغ مالي 1400 جنيه ، 4 هاتف محمول ، و بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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