مكافحة المخدرات تضبط عاطلين أثناء ترويجهما الهيروين أعلى الدائرى الإقليمى

ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات، أثناء تفقد الأوضاع بنطاق الطريق الدائري الإقليمى، بمنطقة مدينة بدر، القبض على كلاً من "أحمد ع ر" 28 سنة، عاطل، و"مندي ف ز" 41 سنة، عاطل، اثناء استقلالهما السيارة رقم 48582 ملاكي المنيا ماركة بايك حمراء " مستعارة من أحد أصدقائهما وغير مبلغ بسرقتها".
ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 570 جرام ، مبلغ مالي 1400 جنيه ، 4 هاتف محمول ، و بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
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