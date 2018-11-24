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السبت، 24 نوفمبر 2018 02:01 م
خالد صلاح
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مفوضية الاتحاد الأوروبى ترحب بمبادرة كازاخستان بشأن قضايا الأمن الدولى

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:42 م
مفوضية الاتحاد الأوروبى ترحب بمبادرة كازاخستان بشأن قضايا الأمن الدولى رئيس كازاخستان
أ ش أ
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رحبت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، بمبادرة كازاخستان لعقد قمة "أمريكية روسية صينية أوروبية" لبحث قضايا الأمن الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الكازاخستانية، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت أن لقاء وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمانوف مع فيديريكا موجيريني عقد أمس في بروكسل على هامش مؤتمر "الاتحاد الأوروبي آسيا الوسطى".

وأوضحت الوزارة أنه تم بحث نتائج القمة الـ12 لمنتدى "أوروبا آسيا" الذي تقدم رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف فيه باقتراحات لتسوية القضايا الدولية الأكثر حدة، حيث طرح مبادرة تنظيم جولة خاصة للأمم المتحدة أو لقاء بمشاركة زعماء الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي لبحث قضايا الأمن الدولي".

وتعتبر فيديريكا موجيريني، أن اقتراحات نزاربايف على المجتمع الدولي جاءت في وقتها، وتنبّه لأهمية تنفيذ هذه الاقتراحات.

 


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