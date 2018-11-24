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مطار القاهرة يستقبل 9 أفواج سياحية قادمة من الصين وإندونيسيا وروسيا وتايوان

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:23 م
مطار القاهرة يستقبل 9 أفواج سياحية قادمة من الصين وإندونيسيا وروسيا وتايوان مطار القاهرة الدولي
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم السبت وصول 9 أفواج سياحية قادمة من الصين وإندونيسيا وتايوان واليابان والتى ضمت جميعها 905 سائحين قادمين على متن عدة رحلات دولية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية.

 

وشهد المطار وصول فوجين سياحيين قادمين من إندونيسيا ضمت 210 سائحين، و3 أفواج سياحية قادمة من الصين والتى ضمت 255 سائح بالإضافة إلى وصول 4 أفواج أخرى قادمة من اليابان وتايوان وروسيا وبريطانيا والتى ضمت جميعها 440 سائحا.

 

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بإنهاء إجراءات وصولهم تحت اشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقامتهم.

 


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