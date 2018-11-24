مصطفى الشيخ: نبحث التعاون فى الدراسات العليا والتدريب مع جامعة نواكشوط

الغربية مصطفى عادل

عقد الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، والدكتور الداد لبشير عميد كلية الطب بجامعة نواكشوط العصرية، اجتماعا مطولا تطرق الاجتماع إلى بنود الاتفاقية التي سوف يتم توقيعها خلال ايام بين الجامعتين.

وأشار الدكتور مصطفى الشيخ إلى طلب عميد كلية الطب للتعاون في مجال الدراسات العليا، والتدريب في المستشفيات الجامعية بطنطا، وارسال أساتذة من كلية طب طنطا للتدريس والتدرب في التخصصات التى بها نقص بجامعة نواكشوط.

حضر اللقاء الدكتور النانى مامى نائب رئيس جامعة نواكشوط العصرية للدراسات العليا والتعاون الدولى.

وأهدى الدكتور مصطفى الشيخ شعار جامعة طنطا وميدالية الجامعة لعميد كلية الطب.