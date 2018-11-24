"مصر للطيران" تسير اليوم 108 رحلات دولية وداخلية من مطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، 108 رحلات جوية داخلية ودولية وتجارية من مطار القاهرة الدولى، متجهة إلى المطارات والمدن العالمية والعواصم العربية والمدن السياحية المصرية.

ومن المقرر أن يتم تسيير 35 رحلة جوية تنطلق إلى المطارات والمدن السياحية والأثرية المصرية لنقل نحو 3 آلاف سائح مصري وأجنبى مع بداية الموسم الشتوى، حيث تسير مصر للطيران رحلات منتظمة إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة، ضمن خطة ترويج السياحة الداخلية.

وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني.

وتقوم فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لانهاء اجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة.