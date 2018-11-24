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"مصر الخير" تتبنى حالة الطفلة أروى وتناشد المجتمع بالتكاتف فى هذه الحالات

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:34 م
"مصر الخير" تتبنى حالة الطفلة أروى وتناشد المجتمع بالتكاتف فى هذه الحالات الإعلامى وائل الإبراشى والطفلة أروى
كتب أيمن رمضان
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قالت أمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة "مصر الخير"، إن المؤسسة ليس لديها مانع فى تبنى حالة الطفلة "أروى"، التى تعانى من تضخم فى عضلة القلب وتحتاج لعملية زرع قلب أن تمت العملية فى مصر، موضحة أنه سيتم عرض الطفلة على طبيب مصرى وتحديد الحالة الطبية.

وأضافت أمل مبدى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "on e"، قائلة:" مصر الخير وقدرتها تستطيع أن شاء الله أننا نتدخل فى حالة أروى وهنعمل اللى نقدر عليه ..واللى عاوز يساعد فى حالة الطفلة أروى 16140 أهلا وسهلاً".

 

 


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